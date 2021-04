Für Österreich und die Schweiz

Samsung Electronics: Tanja Stauffer ist neuer Head of Human Resources

Dominik Schebach | 15.04.2021

Tanja Stauffer ist mit April Head of Human Resources von Samsung Electronics Austria and Switzerland.

Anfang April hat Tanja Stauffer die Position als Head of Human Resources bei Samsung Electronics für die beiden Länder Österreich und Schweiz übernommen. Zu ihren Schwerpunkten zählen strategisches und operatives HR-Management, Leadership Coaching, Talent Management, Change Management sowie die Umsetzung von Transformationsprojekten.

In ihrer neuen Funktion als Head of Human Resources möchte die HR-Expertin mit breiter Führungs- und Geschäftsleitungserfahrung ihr Wissen bei Samsung Electronics gezielt einbringen. „Ich freue mich nach der Finanz- und Logistikbranche nun mit Samsung in einem globalen Technologieunternehmen zu starten. Die Arbeit bei einem internationalen Unternehmen wie Samsung ist extrem spannend und vielfältig, national ebenso wie international“, erklärt dann auch Tanja Stauffer (52) über ihre neue Aufgabe.

Taeho Park, President Samsung Electronics Austria and Switzerland über den Neuzugang im Team: „Es freut mich sehr, dass Tanja Stauffer uns mit ihrer langjährigen Erfahrung im HR-Bereich bei der Weiterentwicklung unseres Unternehmens tatkräftig unterstützt. In der aktuellen Zeit ist es nicht einfach einen neuen Job zu starten, doch ich bin mir sicher, dass sie mit ihrem Teamspirit und ihrer empathischen Art diese neue Herausforderung ohne Probleme meistern wird.“

Tanja Stauffer bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Human Ressource-Bereich mit – sowohl in der Finanz- als auch in der Logistikbranche. Zuletzt war sie mehrere Jahre als Head of HR für das Schweizer Unternehmen Panalpina tätig, wo sie für die Neustrukturierung und -positionierung der Personalabteilung zuständig war. Der Fokus ihrer Arbeit liegt auf der Beratung und Unterstützung von Management und Führungskräften sowie der Implementierung von HR-Prozessen. Zudem setzt sich Stauffer für das Change und Talent Management, wie auch für die Mitarbeiterförderung, ein. Die Weiterbildungen als Personalleiterin sowie als systemisch-lösungsorientierter Coach unterstützen sie sowohl bei der Betreuung als auch bei der Umsetzung von Projekten und runden ihr berufliches Profil ab.