Beko integriert HarvestFresh und HygieneShield in ein GerÃ¤t

Zwei Laden voller Power

Beko integriert HarvestFresh und HygieneShield in ein Gerät

Hausgeräte Bilder | 0 | | Dominik Schebach | 16.04.2021 |

Mit dem RCNE560E40ZLXPHUN kommt nun der erste HygieneShield Kühlschrank nach Österreich. Dieser wartet einerseits mit einer intelligenten Desinfektionsschublade sowie der HarvestFresh Lade für die schonende Lagerung von Obst und Gemüse auf.

Zwei der innovativsten Features von Beko in jüngster Zeit gibt es ab Mai in einem Gerät. Die Marke integriert eine HygieneShield Desinfektionsschublade und eine HarvestFresh-Lade in einer Kühl- und Gefrier-Kombination. Während die Desinfektionsschublade für optimale Hygieneergebnisse sorgen soll, ermöglicht die HarvestFresh Lade mit Hilfe ihrer speziellen Beleuchtung den längeren Erhalt von Vitamin A und C in Gemüse und Obst.

In Österreich sind seit März 2021 die ersten Beko-Geräte der HygieneShield Produktlinie im Bereich Geschirrspüler und UV-Reiniger im Handel. Mit dem RCNE560E40ZLXPHUN kommt nun der erste HygieneShield Kühlschrank nach Österreich. Anlässlich der Corona-Pandemie hat Beko hygienische Helfer als Antwort auf die geänderten Verbraucherbedürfnisse entwickelt, die es auch im eigenen Zuhause ermöglichen, optimale Hygieneergebnisse zu erzielen. Die HygieneShield Geräte setzen – von der Natur inspiriert – Methoden wie UV-Licht, Dampf und Wärme ein und entfernen bis zu 99,9% der Bakterien und Viren auf Kleidung, Geschirr oder sonstigen Gegenständen.

Im Kühlschrank sorgt eine intelligente Desinfektionsschublade mittels UV-Licht für hygienische Sauberkeit. Die Lade ist im Beko RCNE560E40ZLXPHUN über der HarvestFresh Lade zu finden und ist für verpackte Lebensmittel gedacht. In etwa 40 Minuten werden über 99 Prozent der Bakterien und Viren von versiegelten Verpackungen entfernt. Ein Abwischen der Verpackungen ist nicht nötig.

Intelligente Obst- und Gemüselagerung

Ebenso innovativ ist HarvestFresh. Denn dank dieser Technologie, die in Österreich seit Herbst 2020 auf dem Markt ist, büßen Brokkoli, Paprika und Co. weder Vitamine noch Nährstoffe bei längerer Lagerung ein. Dazu verwendet die für die Beko nicht eine, sondern gleich drei effektive Farben (Grün, Blau und Rot) in seinen Kühlschränken. Diese imitieren den natürlichen Lichtzyklus des Tages einschließlich einer dunklen Nachtphase. Durch diesen 24-Stunden-Tag-Nachtzyklus wird ein natürliches Lebensumfeld für Obst und Gemüse geschaffen, lange nachdem dieses geerntet und gekauft wurde. Die Verwendung verschiedener Lichtkombinationen ermöglicht es laut Beko, in beispielsweise Spinat oder Beeren enthaltene Vitamine auf natürliche Weise zu konservieren. Die dreistufige Beleuchtungstechnologie schafft so beste Bedingungen für die Erhaltung von Vitamin A und C in Frischeprodukten. Obst und Gemüse schmeckt auch nach Tagen wie frisch geerntet.

Neben HarvestFresh und HygieneShield hat die 70 cm breite Kühl- und Gefrierkombination sonst auch noch einiges zu bieten. Im Edelstahldesign sieht er nicht nur gut aus, sondern bietet mit 356 Litern Nutzinhalt im Kühl– und 158 Litern im Gefrierteil bietet jede Menge Platz. NeoFrost Dual-Cooling sind zwei voneinander unabhängige Kühlsysteme für den Gefrier- und den Kühlteil, die für eine gleichmäßige Luftzirkulation sowie eine hohe Luftfeuchte sorgen und so die Feuchtigkeit länger im Gerät halten. Kombiniert mit der doppelt so schnellen Kühlung wird so eine Geruchsübertragung zwischen dem Kühl- und Gefrierteil verhindert. Der aktive Geruchsfilter filtert die kühle Luft, welche innerhalb des Kühlschranks zirkuliert und eliminiert unerwünschte Gerüche und Bakterien. Dank dem NoFrost System im Gefrierteil wird dauerhaft kühle und trockene Aufbewahrungsumgebung erzeugt und Eis und Bakterien werden somit beseitigt.

„Gesunde Ernährung steht bei Beko an oberster Stelle. Auch die Kampagne „Live like a Pro“, die gemeinsam mit dem FC Barcelona ins Leben gerufen wurde, stellt gesunde Ernährung und gesunden Lebensstil in den Mittelpunkt aller gesetzten Maßnahmen. In diesem Sinne entwickelt Beko auch die Produkte und Technologien immer weiter, damit diese die Kunden immer mehr zu einem gesunden Lebensstil animieren. HarvestFresh ist das beste Beispiel dafür,“ so Philipp Breitenecker, Head of Marketing bei Beko Austria.

Der Beko RCNE560E40ZLXPHUN ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von 939 Euro ab Mai 2021 im Handel erhältlich.