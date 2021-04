kÃ¼chenwohntrends und mÃ¶bel austria mit 32 Themenwelten

Digitales Fachmessedoppel startet am 3. Mai

küchenwohntrends und möbel austria mit 32 Themenwelten

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 20.04.2021

Foto: Yvonne Zahn

Wie Trendfairs informiert, startet das Online-Messedoppel „küchenwohntrends“ und „möbel austria“ am 3. Mai mit vielfältigen Produktgruppen, attraktiven Neuheiten und 32 Themenwelten punktgenau auf die Bedarfe der Profis aus der Einrichtungs- und Küchenbranche zugeschnitten. Das Programm fülle sich nun immer mehr mit Content. Die am 7. Mai endende Online-Veranstaltung wartet zudem ua. auf mit zwei Rundgängen der besonderen Art.

Das neue Online-Event sei nicht nur eine simple Visualisierung von Listen, Bildern, Texten oder Videos im Internet, wie Veranstalter Trendfairs sagt. „Mit attraktiven Funktionen ausgestattet, entdeckt der Besucher hier Themenwelten, neue Produkte, bekannte Marken und innovative Konzepte, sieht Präsentationen und Videos oder tauscht sich mit Experten aus. Neben Yvonne Zahn und weiteren werden einige Unternehmen wie zum Beispiel Cuciniale, Miele, Schachermayer, Sano oder Wimmer Wohnkollektionen ebenfalls Live-Sendungen übertragen.“

Aktuell arbeiten Aussteller an ihren Präsentationen und Virtualisierungen. Dazu gehören auch geplante Live-Sendungen über die in Kürze Näheres zu berichten sein wird. Heute wird allerdings schon das „Geheimnis“ der Themenwelten gelüftet. Neben Produktgruppen, Neuheiten und Highlights laden die Messeveranstalter Trendfairs und MHC zu einer Entdeckungsreise in 32 spannende Welten ein, die beispielsweise aktive Spülen, Kochendwassersysteme, Kochfeldabsaugungen, Luftreinigungslösungen, Schiebetüren, Servierwagen oder Weinkühlschränken veranschaulichen.

Ein besonderes Highlight bilden sicherlich die beiden Online-Messerundgänge der Szene-Bloggerin Yvonne Zahn am Ende der Onlinemesse am 7. Mai: Sie wird von ihren persönlichen Eindrücken auf küchenwohntrends und möbel austria berichten – nicht nur gewohnt sachkundig, sondern sicherlich auch „mit Herz“ und Hintergrundinformationen „scharf gewürzt“.