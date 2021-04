Christian Löschenkohl folgt Josef Heher

ZACO und djive mit neuem Area Sales Manager

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 20.04.2021

Christian Löschenkohl ist neuer Gebietsverkaufsleiter in Österreich für die Marken ZACO und djive.

Die Robovox Distributions GmbH stellte für den Vertrieb in Österreich einen neuen Mitarbeiter vor. Christian Löschenkohl, ehemals aktiv für iRobot in Österreich, steht seit 1. April 2021 mit den Marken ZACO und djive in Österreich dem Handel mit Rat und Tat zur Seite.

Christian Löschenkohl ist neuer Gebietsverkaufsleiter in Österreich für die Marken ZACO und djive. Er tritt damit in die Fußstapfen von Josef Heher, der nach über 40 Jahren im Vertrieb mit 1. Mai 2021 in Ruhestand geht.

Löschenkohl sagt: „Ein wichtiges Anliegen unsererseits ist die Gewährleistung rascher und unkomplizierter Hilfestellung bei Fragen jeglicher Art rund um die Produkte von ZACO und djive! Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Produktpräsentation oder bei der Umsetzung Ihrer individuellen Ideen am POS. Weiters sind wir jederzeit für Einschulungen neuer Mitarbeiter und der Auffrischung des Know-Hows rund um die innovativen Produkte von ZACO und djive bereit.“

„ZACO steht für schlanke, smarte Saug- und Wischroboter, die Ihre Böden glänzen lassen, erschwinglich sind das alles im ansprechenden Lifestyle Design“, erklärt die Robovox Distributions GmbH.

Djive sorge mit seinen Produkten für ein hygienisches, sauberes und smarteres Zuhause, s Robovox weiter. „Vom kompakten Handstaubsauger bis hin zum ARC Luftreiniger mit HEAP 14 Filter und UV-C LED bietet das Unternehmen eine Vielzahl qualitativ hochwertiger Lösungen an, die darüber hinaus auch noch gut aussehen.“

Beide Marken werden nur in Europa vertrieben und das exklusiv durch die Robovox Distributions GmbH mit Sitz in Gelsenkirchen vertrieben.

djive Flowmate ARC Geräte

Die djive Flowmate ARC Geräte sind rotorlose Luftreiniger. Das Kombigerät Flowmate ARC universe 4 in 1 kann sowohl die Luft reinigen, kühlen, heizen als auch befeuchten. Robovox erklärt: „Mit dem HEPA 14 Filter befreien wir Allergiker von Pollen und sorgen so für eine bessere Lebensqualität. Durch die Kombination mit einer UV-C LED werden Viren, Bakterien und Pilze aus der Luft abgetötet und sorgen für ein sicheres Zuhause. Durch das rotorlose, moderne Design kann der djive ARC bedenkenlos in Haushalten mit Kindern und Haustieren verwendet werden. Der Ruhemodus gleicht die Leistung des Ventilators und des erzeugten Geräusches aus und sorgt so für eine angenehme Luft bei unter 30 dB(A).“

djive Vacumate Ultralight

Robovox beschreibt den Vacumate Ultralight auf Grund des geringen Gewichts von nur 560gr und der starken Saugleistung von 15kPa als idealen Haushaltshelfer. „Immer griffbereit, handlich und für jede Situation geeignet, ist der Handstaubsauger dabei nicht nur äußerst praktisch, sondern passt mit seinem stylischen Design auch in jede Wohnungseinrichtung. Dank seiner Ladestation ist der djive ultralight stets aufgeladen und einsatzbereit. Der djive Vacumate ultralight kommt mit einer Vielzahl von Aufsätzen, womit du selbst die kleinesten Ecken und Ritzen im Auto oder Haus mühelos erreichen kannst.“