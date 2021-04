„World of Social Dining“

WMF 360° BBQ-Offensive

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 21.04.2021

Das Teilen kulinarischer Momente ist und bleibt ein wesentlicher Bestandteil des menschlichen Zusammenseins – deswegen bietet WMF innerhalb der „World of Social Dining“ das ultimative 360° BBQ-Erlebnis – „für viele unvergessliche Grill-Momente“. (Fotos: WMF)

Rechtzeitig vor Start der Grillsaison startet WMF seine 360° BBQ-Offensive. Bis Mitte des Jahres kommen drei neue Elektroprodukte auf den Markt: Der WMF Profi Plus Kontaktgrill Perfection ist ab Anfang Juni erhältlich, gefolgt von der WMF Profi Plus Plancha, ebenfalls im Juni und dem WMF Profi Plus Fleischwolf im Juli.

Unter dem Motto „gemeinsam mehr erleben“ unterstreicht die Marke WMF ihre Kompetenz im Segment des weiter wachsenden Trends „Social Dining“. Kochen und Essen mit Familie und Freunden, egal ob drinnen oder draußen, sind überall auf der Welt und zu jeder Jahreszeit vielseitige und emotionale Ereignisse – mit der „World of Social Dining“ liefert die Marke WMF ein ganzheitliches Produktsortiment „für unvergessliche kulinarische Koch- und Essmomente“, wie es heißt. WMF erklärt: „So wird beispielsweise auch das Grillen in der Stadt immer beliebter; aber viele vorhandene Produkte sind entweder sehr begrenzt hinsichtlich Größe und Anwendung, oder können nur mit Holzkohle und anderen Brennstoffe betrieben werden, die in städtischen Wohnhäusern oft nicht erlaubt sind. WMF dagegen bietet allen Genussfreunden mit seinem umfangreichen Sortiment an Elektrogrills und der WMF BBQ-Kollektion – bestehend aus passendem Grillhelfer-Zubehör für die Zubereitung – ein 360° BBQ-Erlebnis vom Feinsten.“

BBQ bei WMF bedeutet nicht nur die Zubereitung von Fleisch und Fisch, sondern umfasst auch Gerichte aus oder mit Gemüse, Käse, Salaten und vielem mehr. Dadurch soll Grillen zu einer der individuellsten Zubereitungsarten werden – denn jeder kann selbst entscheiden, was auf den Grill kommt. Eine optimale Ergänzung zu den drei neuen Elektroprodukten aus dem Grill-Segment ist die WMF KÜCHENminis Fritteuse & Kartoffel-Schneider, schließlich sind klassische Pommes frites eine beliebte Beilage bei diversen Social Dining Gerichten. Die außergewöhnliche Kombination aus Fritteuse und dazu passendem Kartoffel-Schneider ist seit November 2020 im Handel erhältlich (elektro.at berichtete). Im WMF-typischen Design sorgt diese Produktkombi dafür, dass hausgemachte Pommes frites zuerst gleichmäßig geschnitten und danach knusprig zubereitet werden können.

WMF Profi Plus Kontaktgrill Perfection

Der neueste WMF Tischgrill wird als echtes Hochleistungsgerät beschrieben, das „hochwertiges Design und erstklassige Technologie mit umfangreicher Funktionalität unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards“ vereint. „Dank automatischer Sensortechnologie sorgt der WMF Profi Plus Kontaktgrill für optimale Grillergebnisse unabhängig von Dicke und Größe des Grillguts“, sagt WMF.

Der WMF Profi Plus Kontaktgrill Perfection ist ab Juni 2021 zu einem UVP von 249,99 Euro im Handel erhältlich.

WMF Profi Plus Plancha Grill

Mit dem WMF Profi Plus Plancha Grill werde ein neues Level an vielseitigen Grillmöglichkeiten erreicht, wie WMF sagt. „Von leckeren spanischen Plancha-Rezepten bis hin zum köstlichen japanischen Teppanyaki – der Plancha Grill sorgt immer für hervorragende Ergebnisse. Unserem WMF-eigenen Anspruch folgend, hält auch dieses Gerät höchste Sicherheitsstandards ein und ist zudem für den Außeneinsatz zertifiziert“, so der Hersteller.

Der WMF Profi Plus Plancha Grill ist ab Juni 2021 zu einem UVP von 499,99 Euro im Handel erhältlich.

WMF Profi Plus Fleischwolf

Mit dem neuen WMF Profi Plus Fleischwolf kann man Zuhause selbst Faschiertes produzieren. „Unser neuer Fleischwolf ist nicht nur robust und erstklassig konstruiert, er bietet auch beste Ausstattung mit hochwertigem und umfangreichem Zubehör“, sagt WMF.

Der WMF Profi Plus Fleischwolf ist ab Juli 2021 zu einem UVP von 329,99 Euro im Handel erhältlich.