Spatenstich für den neuen Bürozubau

Energy3000 solar will hoch hinaus

Photovoltaik | 0 | | Wolfgang Schalko | 22.04.2021

Spatenstich für das Projekt „Bürobau“: Energy3000-GF Christian Bairhuber (re.) und der Bauleiter am zukünftigen Standort der Firmenzentrale.

Vor wenigen Tagen erfolgte der Spatenstich für das neue Bürogebäude von Energy3000 solar. Dieses wird in das bestehende Logistikcenter integriert – was bedeutet, dass die Firmenzentrale an den Standort Müllendorf verlegt wird.

Das Lager von Energy3000 solar bietet 5000 m2 Fläche und tausende Palettenplätze, dazu kommen im Zuge der Erweiterung nun 1000 m2 Bürofläche – und somit eine moderne Arbeitsumgebung und genug Platz für die wachsende Belegschaft. Für diese geht es im Zuge des Neubaus hoch hinaus, denn die neuen Büroräumlichkeiten werden in über 10 Meter Höhe realisiert.

Nachdem die Vorbereitungen und Planungsarbeiten rund eineinhalb Jahre beansprucht haben, zeigt man sich beim PV-Systemhaus sichtlich froh, dass der Startschuss endlich gefallen ist – schließlich will man die neuen Räumlichkeiten mit Jahreswechsel beziehen.