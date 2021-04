Editor's Choice Hot! „Red mit uns. Red Zac.“

Red Zac’s neuer Markenauftritt

Die Branche | 4 | | Stefanie Bruckbauer | 22.04.2021

Bisher hieß es: „Seid faul! Red Zac macht´s euch bequem.“ Nun heißt es: „Red mit uns. Red Zac“.

Rund ein Jahr wurde hinter den Kulissen an dem Projekt gearbeitet. Nun ist es abgeschlossen. Der neue Markenauftritt von Red Zac steht - und mit ihm der neue Slogan: „Red mit uns. Red Zac“.

Am Anfang stand die Frage, wie es mit der Kooperation weiter gehen soll. 1970 wurde sie gegründet, 1997 wurde Red Zac als Marke ins Leben gerufen. „Magenta als Hauptfarbe, der Zac als Maskottchen, das Wording – all das war für die damalige Zeit mutig, anders, auffallend“, erklärt Brendan Lenane. Auch das 2014 eingeführte Faultier als Maskottchen (mit der Stimme von Klaus Eberhartinger, elektro.at berichtete) leistete jahrelang gute Dienste, habe mittlerweile aber ausgedient. „Man kann in einer der schnelllebigsten Branchen nicht mit dem langsamsten, trägsten Tier der Welt werben. Das ist nicht mehr zeitgemäß“, erläutert der Vorstand.

Es war der Zeitpunkt gekommen etwas zu ändern, den Auftritt zu modernisieren. „Wir waren auf der Suche nach etwas dynamischem, innovativem, langfristigem, mit dem wir uns vom Markt differenzieren und die Leute begeistern können. Wir waren auf der Suche nach einer neuen DNA“, so Lenane.

Warum, wie was?

Um diese neue DNA zu finden, fragte man sich zunächst, wofür man steht, wie Lenane schildert: „Warum, wie und was sind wir? Wir verkaufen nicht nur Elektronik, wir coachen das Elektronik-Leben der Menschen in der Region. Wir als Fachhändler bieten den Kunden unser Wissen, unsere Erfahrung in Sachen Elektronik in Kombination mit Verständnis. Wir wollten mit unserem neuen Auftritt das Prinzip des Fachhandels transportieren. Und was ist Fachhandel? Unter anderem Bedarfserhebung, das Eingehen auf den Kunden, etc. Und was ist die Basis dieses ganzen Tuns? Das Reden!“

Aus der Marke heraus

Die neue Botschaft sollte erdig sein, österreichisch und nicht all zu verrückt. Es sollte etwas aus der Marke heraus entwickelt werden und das ist der Kooperation (in Zusammenarbeit mit der Agentur Zeppelin, Emil, Ludwig) gelungen – mit dem neuen Slogan bzw dem neuen Kampagnenclaim: „Red mit uns. Red Zac.“

„‘Red mit uns. Red Zac.‘ soll nicht einfach nur ein Werbespruch sein. Mit der neuen Corporate Identity wollen wir die Kommunikation zu unseren Kunden, aber auch zu unseren Partnern noch stärker in den Mittelpunkt stellen. ‚Red mit uns. Red Zac‘ betrifft das ganze Ökosystem. Wir reden mit Herstellern und Lieferanten, mit Kooperationspartnern wie Agenturen und Medien, mit anderen Händlern, mit Kunden, … Das Reden macht uns Menschen aus und deshalb bin ich so glücklich mit der neuen Botschaft. Das ‚Red‘ in ‚Red Zac‘ hat endlich eine tiefere Bedeutung“, so Lenane.

Der neue Auftritt wird natürlich vollumfänglich ausgerollt. Die Geschäfte der Red Zac Händler werden alle an den neuen Markenauftritt angepasst, sämtliche Werbematerialien und -auftritte werden adaptiert, die Red Zac Academy bekommt ein neues Logo, das an ein Qualitätssiegel erinnern soll und auch in der Zentrale wird einiges – passend zur neuen DNA – umgestaltet. Im Zuge des Relaunch wurde natürlich auch das Kooperations-Logo adaptiert – fixer Bestandteil bleibt dabei jedenfalls der magentafarbene „ZAC“ als Maskottchen der Händlergemeinschaft. Stärker präsent ist jedoch künftig auch die Zugehörigkeit zur Euronics-Familie, die bereits im Logo verankert wurde. Es wurden darüber hinaus kurze witzige Imagevideos gedreht, die in den nächsten Tagen und Wochen über diverse Kanäle gestreut werden. Es wurde ein eigenes Lied geschrieben (ursprünglich hätte es nur ein Jingle werden sollen, doch es war soviel Kreativität und Freude am Werk, dass gleich ein ganzer Song daraus wurde). Und Red Zac hat eine neue Stimme: Niemand geringerer als Gerald Votava (bekannt aus Film, Radio, Bühne) wird künftig stimmlich die Werbeauftritte der Kooperation begleiten.

„Es hieß immer schon: ‚Reden macht die Welt ein bisschen besser.‘ Oder: ‚Durch’s Reden kommen die Leut‘ zam.‘ ‚Red mit uns‘ steht künftig für ein neues Miteinander“, so Brendan Lenane abschließend.

Mehr über den neuen Markenauftritt von Red Zac lesen Sie in der kommenden E&W.