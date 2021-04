Backöfen als erster Schritt

Beko startet Design-Linie Beyond

Dominik Schebach | 26.04.2021 | Bilder | 0 |

Mit drei Backöfen startet Beko eine neue Designlinie: Diese soll aber nicht nur mit einer zeitlösen Ästhetik sondern auch leichter Bedienbarkeit und praktischen Details überzeugen.

Mit Beyond bringt Beko eine neue Design-Linie auf den Markt. Als erster Schritt sind ab Mai 2021 drei Beko Backöfen im Handel erhältlich. Alle drei Modelle sind mit der neuen AeroPerfect-Technologie ausgestattet.

Die Ansprüche sind hoch: Eine noch bessere Funktionalität, zeitlose Ästhetik, eine neue User-Experience sowie eine leichte Bedienbarkeit, um dadurch die User im wahrsten Sinne des Wortes zu berühren. Denn ein Produkt funktioniere nur dann, wenn sich Bedienbarkeit, Erlebnisfaktor und Materialdesign auf einen einfachen Nenner bringen lassen, der eine Funktion erfüllt und so die Menschen eben berührt, wie der Industrial Design Director von Arçelik, Serdal Korkut Avci zum Launch der neuen Linie festhält.

Ausgehend von diesen Eckpunkten soll eine Designlinie unter dem Namen Beyond entstehen, die künftige alle Produktgruppen von Beko überspannen wird. Das Besondere an Beyond sind einfache und funktionale Designmerkmale. Mit diesen wurde eine verbesserte Sichtbarkeit der Kommunikationsfunktionen geschaffen. Charakteristisch für die neue Linie sind große Drehknöpfe und große Displays, die sich durch ihre Homogenität, Helligkeit und somit gute Lesbarkeit auszeichnen sollen und durch Touch-Bedienung direkt steuerbar sind. Allen Beyond Produkten gemeinsam ist ebenso eine homogene Be- und Ausleuchtung. Durch gemeinsame Signaturelemente wird eine sofortige Wiedererkennung geschaffen. Große Displays, große Drehknöpfe, ein einfach zu bedienendes Design und eine verbesserte Funktionalität – das ist Beyond. Und im Inneren der neuen Geräte stecken großartige Technologien – wie im Fall der Backrohre: AeroPerfect.

Beyond Backrohre

In Österreich wird es ab Mai 2021 mit dem BBIM13300XPE, dem BBIM12300X und dem BBIE12000X die ersten Beko Beyond Backrohre geben. Ausgestattet sind sie mit breiteren und ergonomischeren Drehknöpfen mit verbessertem Drehmoment. Aber auch Backraum, Ofendichtungen, Verglasung und Glastüren wurden laut Beko deutlich verbessert und letztere erheblich stabiler. Denn Beyond soll nicht nur ästhetisch ansprechend sein, sondern vor allem auch funktional.

So haben alle drei Backrohre eine stabile Tür, die sich auch zum Abstellen von schwerem Kochgeschirr eignet. Braten, Auflauf & Co. können in ihrem Topf oder Pfanne einfach mal auf der Tür abgestellt werden, ohne dass man sich um diese Sorgen machen müsste. Denn die robuste Tür kann Lasten bis zu 22,5 kg tragen. Das sind 20 Prozent mehr als bei herkömmlichen Backrohrtüren. Besonders praktisch für all jene, die mit ihrem Backofen auf Augenhöhe sind oder das in Zukunft sein wollen. Der BBIM13300XPE und der BBIM12300X verfügen zudem über das charakteristische Beyond Display mit Touch-Control. Da bei der gesamten neuen Linie Wert auf eine gute Ausleuchtung gelegt wurde, sind die drei Beyond Backrohre mit einer perfekten Halogen-Beleuchtung im Inneren des Geräts ausgestattet. Dank dieser hat man den gesamten Innenraum des Backrohrs immer gut im Blick. So lässt sich der Koch- oder Backvorgang ohne Öffnen der Türe einfach immer sehr gut beobachten.

AeroPerfect

Ergänzt wird dies durch die auf der IFA 2020 erstmals vorgestellte AeroPerfect-Technologie, welche mit den drei Modellen erstmals nach Österreich kommt. Diese ermöglicht ein einheitliches und präzises Backen für perfekte Ergebnisse. Egal ob Kuchen, Fisch oder Braten – die Speisen werden exakt bei der gewünschten Temperatur erhitzt. Inspiriert von Flugzeugturbinen wurde der Ventilator bei der AeroPerfect-Technologie so entwickelt, dass die Luft gleichmäßig im Ofen zirkuliert. Dadurch herrscht die gleiche Temperatur im gesamten Innenraum des Backrohrs. Um die Wärme im Ofen zu halten, wurde das gesamte Design der Backöfen verbessert. Außerdem ist nun ein Algorithmus zur präzisen Temperaturkontrolle integriert. Dieser reduziert Temperaturschwankungen im Ofen auf ein Minimum, sodass stets perfekte Garergebnisse erzielt werden.



Der BBIM13300XPE verfügt darüber hinaus noch über eine pyrolytische Selbstreinigung. Mit dem Selbstreinigungsprogramm werden selbst hartnäckigste Verschmutzungen und Verkrustungen bei ca. 480 Grad zu Asche verbrannt.

„Mit Beko Beyond haben wir die Qualität in allen Produktkategorien verbessert, um eine bessere Funktionalität und einfachere Handhabung zu erreichen. Mit einer zeitlosen Ästhetik, einer neuen Benutzererfahrung und einer intuitiveren Bedienbarkeit kann die Linie überzeugen. Wie sich an den neuen Backöfen zeigt, wurde dabei nicht nur auf die Ästhetik Wert gelegt, sondern auch ganz praktische Dinge verändert, wie eine verbesserte Beleuchtung oder stabilere Türen. Produkte, die einfach auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind. Und im Inneren die neuesten Technologien, wie AeroPerfect,“ so Philipp Breitenecker, Head of Marketing bei Beko Austria.

Ab Mai 2021 sind der BBIM13300XPE für 849 Euro UVP, der BBIM12300X ist für 579 Euro UVP und der BBIE12000X für 444 Euro UVP im Handel erhältlich.