Rechtzeitig zum Frühjahrsputz

Miele Staubsauger zum Sonderpreis

Hausgeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 30.04.2021

Miele bietet einige attraktive Staubsauger-Angebote für den Frühjahrsputz. (Fotos: Miele)

Es ist Frühjahrsputz-Zeit. Passend dazu bietet Miele einige attraktive Staubsaugermodelle zum Sonderpreis an. Darunter auch der Handstick Triflex HX1.

Miele Staubsauger müssen während der Entwicklungsphase eine Test-Distanz von 2.000 km auf verschiedensten Bodenbelägen absolvieren – „das entspricht ungefähr der Distanz von Berlin nach Paris und wieder retour“, erklärt der Hersteller. „Während dieses Prozesses fährt das Gerät 60.000 Mal über eine mit Teppich belegte Türschwelle. Das Ergebnis: ein Produkt, das jede Reinigungsherausforderung annimmt.“

Pünktlich für den Frühjahrsputz bietet Miele nun „besonders attraktive Staubsauger Modelle zum Sonderpreis“, wie das Unternehmen sagt. Dazu zählt das Bodenstaubsauger-Modell

Complete C3 Select und Select Parquet

Miele erklärt: „Unsere Bodenstaubsauger vereinen einen besonders effizienten Motor, ein strömungsgünstiges Design und eine effiziente Bodendüse. Das Ergebnis ist eine starke Reinigungsleistung bei niedrigem Energieverbrauch. Für besondere Hygiene sorgt ein mehrstufiges Filtersystem, bestehend aus dem HyClean Staubbeutel, dem Motorschutzfilter und dem Miele Abluftfilter. So wird mehr als 99,9 % Feinstaub gefiltert. Der Complete C3 verfügt zudem über drei hochwertige Zubehörteile, die Polsterdüse, Fugendüse und Saugpinsel mit weichen Naturborsten. Durch die Komfort-Kabelaufwicklung mit Tipp-Funktion lässt sich das gesamte Kabel mit nur einem Tipp auf die Fußtaste schnell und bequem einfahren.“

Complete C3 Select und Select Parquet auf den Punkt:

Complete C3 Select

Wattleistung: 890 W

AirClean Filter

Universal-Bodendüse SBD 365-3

Comfort-Teleskoprohr

Ergonomischer Handgriff

Elektronische Saugkraftregulierung durch +/- Fußtasten

12m Aktionsradius

Farbe: Graphitgrau

Unverbindlich empfohlener Kassaabholpreis inkl. MwSt: 199,- Euro

Complete C3 Select Parquet



Wattleistung: 890 W

AirClean Filter

Universal-Bodendüse SBD 365-3

Parkettbürste SBB 300-3

Comfort-Teleskoprohr

Ergonomischer Handgriff

Elektronische Saugkraftregulierung durch +/- Fußtasten

12m Aktionsradius

Farbe: Petrol

Unverbindlich empfohlener Kassaabholpreis inkl. MwSt: 239,- Euro

Beim zweiten Sondermodell handelt es sich um den Handstick



Triflex HX1 Select

Das innovative 3-in1-Konzept mache den Triflex zu einem wahren Multitalent, wie Miele sagt. „Herzstück“ sei die PowerUnit, bestehend aus Motoreinheit, Akku und Staubbox, die sich individuell am Gerät platzieren lässt. „Mit nur wenigen Handgriffen kann das Gerät nach persönlicher Präferenz konfiguriert werden. Wenn sich die PowerUnit im oberen Bereich befindet, kann bequem unter Möbel gesaugt werden oder bei Abnahme der Elektrobürste auch an der Decke. Befindet sie sich dagegen im unteren Bereich, verschiebt sich der Schwerpunkt und das Gewicht entsprechend – das ist die beste Position, um auch große Flächen anstrengungsfrei saugen zu können. In dieser Einstellung kann der Triflex zudem eigenständig stehen, praktisch auch für kurze Saugpausen. Zum Reinigen von Polstermöbeln oder Autositzen kann die PowerUnit im Solobetrieb als Handstaubsauger verwendet werden“, beschreibt der Hersteller.

Triflex HX1 Select auf den Punkt:

Wechselbarer VARTA Li-Ion Akku für bis zu60 Minuten Laufzeit

Elektrobürste Multifloor XXL

Wartungsfreier Hygiene Lifetime Filter

Wandhalterung mit 3-teiligem Zubehör

Farbe: Obsidianschwarz Roségold

Unverbindlich empfohlener Kassaabholpreis inkl. MwSt: 449,- Euro