Digitaler Messeauftritt

Elektra Bregenz AG zeigt neueste Innovationen auf der küchenwohntrends

Hausgeräte Bilder | 0 | | Dominik Schebach | 03.05.2021 |

Der digitale Messeauftritt von Elektra Bregenz mit den Marken Beko und elektrabregenz wartet mit der neuen Beko-Designlinie Beyond sowie vielen Innovationen auf.

Heute ist der Start der küchenwohntrends 2021 – in digitaler Form. Die Elektra Bregenz AG ist bei dem Online-Messeformat mit den Marken Beko sowie elektrabregenz vertreten. Die Schwerpunkte der Präsentation liegen dabei auf den jüngsten Innovationen von CornerIntense bis HarvestFresh. Außerdem nutzt das Unternehmen die Chance, seine neue Designlinie von Beko einem breiten Publikum vorzustellen.

„küchenwohntrends ist die Fachmesse für den Küchenfachhandel in Österreich. Gerade im Bereich Küchengeräte punkten wir bei unseren Marken Beko und elektrabregenz mit besonders innovativen Features, die wir nun – anders als gewohnt – sehr gerne dem interessierten Fachpublikum zeigen. Daher ist die Messeteilnahme auch in der digitalen Version für uns ein absolutes Muss“, freut sich CEO Christian Schimkowitsch auf die Messewoche.

„Die Messe in ihrer Online-Version kommt uns insofern entgegen, da wir neben funktionalem Design bereits sehr lange auf innovative Features setzen. In den Videos zeigen wir nun, wie diese genau funktionieren. So ist zu sehen, dass CornerIntense wirklich alle Ecken im Geschirrspüler erreicht oder wie sich die Lichteinstellungen in der HarvestFresh-Lade ändern“, ergänzt CMO Philipp Breitenecker.

Funktionales Design

Dem Trend zu offenen Wohnküchen trägt Beko mit seiner neuen Designlinie Beyond Rechnung. Schließlich müssen in so einem Umfeld die Küchengeräte nicht nur einwandfrei funktionieren, sondern auch gut aussehen. Daher ist zeitloses und formschönes Design auch im Bereich der Weißwarengeräte einfach angesagt. Die Geräte der Beko Beyond-Designlinie sollen durch ihre Funktionalität und intuitivere Benutzererfahrung, sowie auch durch ihre präzisen und geraden Linien, die eine zeitlose Ästhetik ausstrahlen, überzeugen. In Österreich gibt es ab Mai 2021 die ersten Beyond Backrohre im Handel.

Innovative Technologien

Die neuen Beyond Backrohre sehen nicht nur gut aus, sondern in ihnen stecken auch interessante Technologien. In diesem Fall AeroPerfect. Inspiriert von Flugzeugturbinen wurde der Ventilator bei der AeroPerfect-Technologie so entwickelt, dass die Luft gleichmäßig im Ofen zirkuliert. Dadurch herrscht im gesamten Innenraum des Backrohrs die gleiche Temperatur, für perfekte Garergebnisse.

Im Bereich Kühlen gibt es mit Beko HarvestFresh ein weiteres Messe-Highlight. Jenes Feature, das dazu dient, Vitamine und Nährstoffe in Obst und Gemüse länger zu erhalten. Die innovative HarvestFresh-Technologie verwendet drei effektive Farben (Grün, Blau und Rot), die den natürlichen Lichtzyklus des Tages imitieren einschließlich einer dunklen Nachtphase. Durch diesen 24-Stunden-Tag-Nachtzyklus wird ein natürliches Lebensumfeld für Obst und Gemüse geschaffen, lange nachdem dieses geerntet und gekauft wurde.

Im Bereich Geschirrspüler präsentiert die Elektra Bregenz AG das Feature CornerIntense. Seit März 2021 gibt es mit dieser Technologie ausgestattete Beko Geschirrspüler. CornerIntense ist ein neues innovatives speziell designtes Sprüharmsystem mit drei Sprüharmen und speziellen Düsen, um sicherzustellen, dass das Geschirr auch in den Ecken des Spülraums tadellos gereinigt wird.

Hygienisch sauber

Die beiden vorgestellten, vollintegrierbaren Spülmaschinen BDIN38531D und der BDIT38530D (in XL) haben aber nicht nur CornerIntense, sondern auch HygieneIntense, eine spezielle Hygienefunktion mit Dampf und zusätzlichen Heißspülfunktionen. Der Dampfnebel, der bei höheren Temperaturen und zusätzlicher Heißspülung entsteht, sorgt dafür, dass die gesamte Oberfläche jedes Geschirrteils hygienisch einwandfrei gereinigt wird. Die HygieneIntense Funktion kann zu jedem Programm hinzugeschaltet werden, das eine Desinfektion mit höheren Temperaturen von 60°C (während der Hauptspülung) und 70°C (Heißspülung) ermöglicht. Dabei wird die Temperatur 50 Minuten lang über 60 Grad gehalten, um Küchengeschirr zu desinfizieren. Auch das Thema Luftreinigung ist ein großes Thema in der Küche, aber auch im gesamten Wohnbereich. Hier präsentiert Beko seine beiden neuen Luftreiniger ATP7100l und der ATP6100l, die nicht nur die Luft reinigen, sondern 99,9 Prozent der Viren entfernen.

Und all das in den richtigen Farben

Edles Schwarz oder dunkles Grau sind auch 2021 die Küchentrendfarben. Nicht nur Beko Beyond ist in Schwarz und Edelstahl genau in den richtigen Farben. elektrabregenz bietet beispielsweise mit dem SBSQ 4470 DX den perfekten Side by Side, der in Dark Inox nicht nur in dunklen Küchen eine gute Figur macht. Auch er ist ab Mai im Handel, wie weitere elektrabregenz Side by Sides in Edelstahl. Und auch sie sehen nicht nur gut aus, sondern bieten mit ErnteFrisch ebenso innovative Features.