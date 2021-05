Unlimitierter Datenverbrauch im Drei-Netz von 7. bis 9. Mai

Drei feiert Geburtstag: Ein Wochenende lang

Dominik Schebach | 04.05.2021 | 0 |

Drei Tage lang feiert Drei mit seinen Kunden Geburtstag: Denn das Unternehmen schenkt seinen Kunden drei Tage lang unlimitiertes Datenvolumen im Drei-Netz. Damit gibt es drei Tage lang kostenloses Streaming und Surfen für alle Geräte mit einer SIM-Karte von Drei, unabhängig vom Endgerät. Start ist am Freitag den 7. Mail 2021.

Von 7. bis inklusive 9. Mai 2021 stehen im Drei Netz österreichweit die Datenverbrauchszähler still. Es spielt keine Rolle, ob Kunden in diesen drei Tagen im Internet surfen oder Ihre Lieblingsfilme streamen – egal, was sie an diesen drei Tagen vorhaben: Der Datenverbrauch geht auf Drei.

Eine extra Anmeldung ist nicht notwendig, denn alle Sprach- und Internettarife von Drei machen automatisch mit, wie der Betreiber betont. Es profitieren Privat- und Businesskunden, Vertragskunden und auch alle Wertkartenkunden in ganz Österreich.