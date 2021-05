Ende Mai in drei Sessions

Panasonic lädt zu den Digitalen MehrWertTagen 2021

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 11.05.2021

Top-informiert, ohne das Büro oder Haus verlassen zu müssen – die Digitalen MehrWertTage 2021 machen's möglich.

Auch beim diesjährigen Line-up kombiniert Panasonic gekonnt Design und Technik – allen voran beim neuen OLED-Flaggschiff, das mit Top-Bildqualität, atemberaubendem Sound und einfachster Bedienung überzeugt. Was alles drin steckt, wo die Vorteile liegen und worauf sich ganz speziell der Fachhandel freuen darf, wird unter Federführung von Martin Auer bei drei rund einstündigen Online-Events präsentiert.

Bei den Digitalen MehrWertTagen 2021 steht an drei Tagen je eine intensive 60-minütige, interaktive live Talk-Show mit folgenden Schwerpunkt-Themen am Programm:

Teil 1 am Dienstag, den 25.05.2021: „Neue Features 2021” mit den Schwerpunkt-Themen UHD Master HDR OLED Professional Edition – Ausgewählte Panels mit Feinabstimmung und gesteigerter Spitzenhelligkeit / HXC-PRO AI der neue Prozessor von Panasonic für Bild und Ton / Panasonic – Ein Partner mit vielen neuen Features wie zb. PENTA Tuner oder Multi-HDR-Ultimate

Teil 2 am Mittwoch, den 26.05.2021: „Lineup Sortiment 2021" mit den Schwerpunkt-Themen Vorstellung von Trends & Aussicht auf 2021 Schlüsselprodukte – neuen LED-Modelle der JXW‐Serien und die neuen OLED-Modelle der JZW-Serien / Markt / Differenzierung & Mehrwert mit dem neuen Lineup von Panasonic Smarte Features / Gerätebezogene Ausstattungsmerkmale

Teil 3 am Donnerstag, den 27.05.2021: „Fachhandel Exclusiv 2021" mit den Schwerpunkt-Themen Vorstellung von Trends & Aussicht auf 2021 / Schlüsselprodukte 2021 – die neuen LED- und OLED-Modelle der Fachhandels Exklusivgeräte / Markt: Differenzierung & Mehrwert von Panasonic Smart Features – gerätebezogene Ausstattungsmerkmale sowie Mehrwert gegenüber den Liniengeräte

Interessierte haben die Wahl und können die Liveübertragung auf dem YouTube Kanal am PC, Mobilen Device (Tablet, Smartphone) oder am TV-Gerät verfolgen – oder besonders elegant, das Device mit dem Smart-TV zu verbinden und den Livestream am großen TV-Display wiederzugeben.

Hier geht’s zur Anmeldung zu den Digitalen MehrWertTagen.