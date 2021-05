Editor's Choice E&W 5/2021

Digitalisierung knallhart

Hintergrund | 1 | | Dominik Schebach | 12.05.2021

Die Coverstory der E&W 5/2021 haben wir emporia Telecom gewidmet. Das Linzer Unternehmen hat im April sein 30jähriges Jubiläum gefeiert. Mit CEO Eveline Pupeter sprachen wir deswegen über Transformation, den Weg nach Europa und die Mission des Unternehmens. Zudem berichten wir in dieser Ausgabe über Expert und Red Zac, das neue Vertriebskonzept von Wertgarantie, wo sich Samsung in der Vorreiterrolle sieht, Amazons Österreich-Marktplatz und vieles mehr. Lesen Sie hier eine kleine Vorschau auf die druckfrische E&W 5/2021.

Den Launch von Amazons Österreich-Shop haben wir zum Anlass genommen, uns mit einigen Fragen an den Online-Riesen zu wenden – und uns bei einem erfolgreichen Marktplatz-Partner über die Zusammenarbeit zu erkundigen.

Zur virtuellen Frühjahrstagung von Expert hat das Team in der Zentrale um GF Alfred Kapfer ein informatives Paket für die Mitglieder bereitgestellt. Zentral dazu auch die Lehren aus der Krise: An Regionalität, Digitalisierung und Multichannel führt in Zukunft kein Weg vorbei.

„Red mit uns. Red Zac“, heißt es seit kurzem bei der Kooperation in Magenta. Red Zac hat sich einen neuen Markenauftritt zugelegt. Vorstand Brendan Lenane erklärt im Gespräch mit E&W die Hinter- bzw. Beweggründe.

Auf ein hybrides Vertriebskonzept will Wertgarantie in Zukunft setzen. Dazu hat der Garantiedienstleister seine Lehren aus dem Vorjahr gezogen und seine Unterstützung für die Partner im Fachhandel breiter aufgestellt. Im Gespräch mit E&W erklärten VL Thilo Dröge und Österreich-VL Roland Hofer, welche Schwerpunkt der EFH dieses Jahr erwarten kann.

Passend zur Jahreszeit und dem ungebrochenen Trend zur Aufwertung des Eigenheims widmen wir dem Thema Haus & Garten / Smart Home einen Schwerpunkt. Für den EFH eröffnen sich hier einige interessante Perspektiven.

Hausgeräte

Im Hausgeräte-Ressort berichten wir über die Sommer-Produkthighlights von WMF und von den Spectrum Brands Marken Remington und Russell Hobbs. Darüber hinaus testeten wir die jüngste Entwicklung bzw. Technologie von Nespresso: die neue Kapselmaschine Vertuo Next.

Telekom

Anlässlich des 30jährigen Jubiläums von emporia Telecom haben wir mit CEO und Alleineigentümerin Eveline Pupeter über Transformation und die erfolgreiche Nischenstrategie der Linzer Handyschmiede gesprochen. Dafür, dass emporia Telecom die Arbeit nicht ausgeht, dafür sorgt die selbstgesetzte Mission des Unternehmens sowie der demografische Wandel.

A1 hat seine Service-Lines für Shop und Handel zusammengelegt. Über die Hintergründe dazu sprachen wir mit A1 Director Residential Sales Stefan Amon.

Multimedia

Die Fußball-EM naht und damit kommen auch diverse Aktionen und Werbekampagnen auf den Handel zu. Wir haben uns umgehört, was die Lieferanten planen.

Warum Neo QLED sein Herz höher schlagen lässt, erklärt Michael Zöller, VP CE Samsung Electronics Austria, im Gespräch mit E&W. Als langjährigen TV-Verantwortlichen im europäischen Samsung HQ begeistert ihn der Technologiesprung mit dem diesjährigen Line-up ganz besonders.

simpliTV startet simpliONE. Die innovative App vereint die Vorzüge des linearen TV mit jenen des Streamings und will damit das Fernseherlebnis auf eine neue Stufe heben.

Im E&W-Interview spricht Dietmar Rapp über die Entwicklung von Philips TV & Audio in Österreich. Es laufe dynamischer als erwartet, berichtet der TP Vision Österreich Vertriebsleiter, und wie er sagt, stimmt die Richtung.