Kampagnenstart: Socke wirbt für innovative TV-App

simpliTV: besseres Fernsehen mit simpliONE

Wolfgang Schalko | 14.05.2021

Für den Launch von simpliONE setzt simpliTV auf einen neuen Markenauftritt: frischer, innovativer und mit rappender Socke. Der Slogan „Eine App. Alles drin“ bringt das neue Fernseherlebnis auf den Punkt. (© simpliTV)

Im Rahmen der neuen Kampagne „Eine App. Alles drin!“ präsentiert simpliTV die innovative TV-App simpliONE, die ab sofort ein Fernseherlebnis der neuesten Generation am SmartTV bietet. Für den Launch von simpliONE setzt simpliTV auf einen neuen Markenauftritt: frischer, innovativer und mit rappender Socke.

Fernsehen und Unterhaltung sind heute so vielfältig wie nie – wobei das breitgefächerte Angebot aber auch dazu führen kann, den Überblick zu verlieren. Genau hier setzt simpliONE an: Die neue App von simpliTV vereint die Qualität des klassischen Broadcast-Fernsehens mit den neuen Funktionen der Streaming-Technologie. Somit können TV-Nutzer nicht nur traditionelles Fernsehen über Antenne und Satellit konsumieren, sondern auch sämtliche Funktionen aus der Streaming-Welt nutzen: 7-Tage-Replay, Start-Stopp, Restart, Aufnahme und viele mehr. Der prägnante Slogan „Eine App. Alles drin“ bringt das neue Fernseherlebnis auf den Punkt.

Fernseherlebnis der neuesten Generation

Für das TV-Publikum ergibt sich somit je nach TV-Paket eine Auswahl an über 10.000 Sendungen auf einen Knopfdruck und an einem gesammelten Ort. Die Benutzeroberfläche hebt das Fernsehen hinsichtlich der User Experience auf ein neues Level: Neben einer intuitiven Navigation gibt es eine maßgeschneiderte Übersicht von persönlichen Empfehlungen, Aufnahmen und unterschiedlichen Genres. So kann das TV-Publikum in den Sendungen der letzten Woche stöbern, konkrete Inhalte finden oder nach bestimmten Genres suchen. simpliTV reagiert somit auf die Kundenbedürfnisse und bietet für nahezu jedes Gerät die geeignete App. Zeitgleich sind zudem zwei Streams möglich, wodurch beispielsweise am SmartTV das Fußball-Match live verfolgt und gleichzeitig die Lieblingsserie am Smartphone gestreamt werden kann.

Frischer Markenauftritt mit neuen Bildwelten

Passend zur Innovationskraft der neuen simpliTV App zeigt sich auch der Markenauftritt in frischem Gewand. „Wir freuen uns, simpliONE nun einem breiten Publikum anbieten zu können. Die Verschmelzung von klassischem Fernsehen und Streaming-Technologie bereichert das Nutzerlebnis unserer Kunden und Kundinnen und macht Fernsehen zu einem neuartigen Erlebnis“, so Thomas Langsenlehner, Geschäftsführer von simpliTV. „Die Weiterentwicklung unseres Produktportfolios hat gleichzeitig nach frischem Wind beim Markenauftritt verlangt.“

Um die innovative Kraft von simpliONE spürbar zu machen, setzt simpliTV in der aktuellen Kampagne auf ein eigenes Logo sowie neue Bildwelten. Das beliebte simpliTV-Maskottchen „Socke“ greift im TV- und Radio-Spot zum Mikrofon und stellt seine Gesangskünste als Rapper unter Beweis: Mit dem Slogan „simpliONE, Yeah, Baby!“ werden die Features der neuen App mit eingängiger Melodie und frechen Raptexten präsentiert. Der Auftritt ist somit frischer und die Charakteristika der einzelnen Produktfamilien (Antenne, SAT, Streaming), die über die simpliONE App bedient werden können, werden klarer differenziert.

Breit angelegte Kampagne

Neben TV, Radio, POS und kreativer Außenwerbung (Straßenbahn-Branding und Demo-Station) wird vor allem ein großes Augenmerk auf eine differenzierte digitale Ausspielung der Kampagne gelegt. So wird die rappende „Socke“ unter anderem auch auf Spotify und YouTube zu finden sein. Für den Handel stehen ebenfalls umfassende Werbemittel bereit, die via Mail an B2B-Support@simplitv.at, über die Händler Hotline 0800 400 432 oder direkt beim simpliTV-Vertriebsteam geordert werden können.

Alle Details und Infos zu simpliONE finden Sie in der soeben erschienenen E&W 5/2021. Den simpliONE TV-Spot finden Sie gleich hier: