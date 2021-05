Bei Programm-Angebot und Werbemaßnahmen am Drücker

HD Austria: Voll EM-fit

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 17.05.2021

Für Lukas Pachner steht außer Frage: HD Austria ist für Fußball-Fans die erste Wahl – und für alle anderen auch. (© Natascha Kral)

HD Austria setzt nicht nur auf einen kontinuierlichen Ausbau des Programm-Angebots, sondern sorgt auch stets für gute Sichtbarkeit – gerade auch während der Fußball-EM. Etwa mit spannenden Gewinnspielen auf der HD Austria Facebook Seite und über die HD Austria Newsletter sowie natürlich mit besonders attraktiven Aktionen für den Handel.

Lukas Pachner, Director Channel Management bei Eviso Austria, gibt sich optimistisch: „Die Fußball-EM ist für HD Austria ein toller Moment, da dann vielen TV-Konsumenten durch die umfangreiche Auswahl hochkarätiger Inhalte im HD Austria Portfolio noch bewusster wird, dass HD Austria nicht nur für eingefleischte Fußball-Fans das beste TV-Erlebnis Österreichs bietet, sondern auch für jene Zuseher, die sich in dieser Zeit lieber alternativem Content in brillanter Qualität widmen möchten. Und das mit der HD Austria TV-App nicht nur am großen Smart-TV zuhause, sondern auch unterwegs auf bis zu 5 mobilen Endgeräten gleichzeitig.“

Dabei bleibt HD Austria seinem bekannten Aktionismus auch im Q2/2021 treu: Ab sofort kann jeder Händler beim HD Austria Distributor seiner Wahl (Arcom, Baytronic, WISI, P-Sat sowie ElectronicPartner, Expert und Red Zac) HD Austria Module mit dem „ORF-Special“ bestellen. Diese neue Aktion bietet jedem Kunden per Rubbelcode auf der HD Austria Modul-Verpackung 5 Jahre ORF gratis und zusätzlich noch 3 Monate das HD Austria Paket geschenkt – und das ohne jeglichen Haken oder Risiko: Die limitierte (!!) Aktion endet nach dem Ablauf der Freiphasen automatisch.

Mit diesem Mehrwert unterstützt man die Händler gezielt beim Modulverkauf. Wenn für einen Kunden während der Bedarfsanalyse im Geschäft klar wird, dass er mehr benötigt, um das beste Bild aus seinem Fernseher rauszuholen, gibt es das HD Austria Plus Paket zum Aktionspreis von 9,90 Euro und ganzen 60 Euro Provision für den Händler statt der standardmäßigen 45 Euro Provision. Außerdem steht jedem HD Austria Händler die priorisierte Händlerhotline unter 01/20 51 23 52 zur Verfügung.