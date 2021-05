Sonderserien und Aktionen zur Fußball-EM

LG nimmt‘s sportlich

Multimedia | 1 | | Wolfgang Schalko | 17.05.2021

Mit einem besonders breiten OLED-Sortiment steht LG in den Startlöchern. Zur EM wird es besondere Aktionen geben, über die man in Kürze näher informieren will.

LG berichtet, dass OLED Fernseher sind im TV-Bereich zur treibenden Kraft geworden sind und gerade der Bereich ab 65 Zoll von den Kunden hervorragend angenommen wird. Zudem entwickelt das Segment über 70 Zoll sich immer stärker und sollte durch die Fußball-EM nochmals belebt werden.

Mit dem neuen TV-Lineup steht LG für die Fußball-EM in den Startlöchern. OLED-TVs in verschiedensten Größen- und Ausstattungsklassen – vom Einstiegsgerät A1 in 48 Zoll über die meistverkaufte Serie C1 bis hin zum Design-Flaggschiff Z1 – führen das Angebot an. Doch auch das Produktportfolio im LCD-Bereich kann sich mit Modellen wie dem 8K TV NANO99 wahrlich sehen lassen.

Durch eigene Sonder-Serien speziell für die Fußball-EM wird der Sport noch mehr in den Fokus gerückt. Beispielsweise sind auch auf den Verpackungen der TV-Geräte Fußballspieler abgebildet. Darüber hinaus wird es speziell für die EM besondere Aktionen geben. Nähere Infos dazu folgen in Kürze.