Nedis zur EM: Große Erwartungen

Multimedia Bilder | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 17.05.2021 |

Nedis hat sich einiges überlegt für die diesjährige Fußball-EM. Mit dem Nedis Sportfan-Megafon versteht das Lieblings-Team beispielsweise ganz sicher, was man ihm sagen will. Wenn das Team ein Tor schießt, kann auf Knopfdruck das integrierte Feiergeräusch abgespielt werden.

Nedis hat große Erwartungen an die diesjährige Fußball-EM und der Zubehörprofi ist schon fest damit beschäftigt, „die passenden Produkte mit äußerst lukrativen Verdienstmöglichkeiten in den Handel reinzuverkaufen“, wie Österreich GF Mario Knapp berichtet.

Anlässlich der bevorstehenden Fußball-EM erwartet Nedis Österreich GF Mario Knapp im Handel einen Boost im Bereich Braunware und dazugehörigem Zubehör. Auf die Frage nach dem Warum erklärt Knapp: „Sollte es einen Lockdown geben, werden sich viele Verbraucher ein neues TV Gerät (4K, 8K Q Led etc.) zulegen um die EM zu Hause optimal mitverfolgen zu können. Aber auch wenn es keinen Lockdown gibt, werden sich viele gemeinsam die Fußballspiele vor den TVs ansehen – in den Gastgärten der Lokale, in kleineren Public Viewing Bereichen oder Zuhause, drinnen oder draußen auf der Terrasse.“ Ein TV oder Beamer sollte in jedem Fall immer der zentrale Mittelpunkt sein, ist Knapp überzeugt.

Nedis ist schon länger damit beschäftigt, „die passenden Produkte mit äußerst lukrativen Verdienstmöglichkeiten in den Handel reinzuverkaufen“, wie Knapp berichtet. Produkte mit EM-Fokus von Nedis sind: Drahtlose HDMI Systeme, Wandhalter vollbeweglich bzw. motorisiert, Decken Wandhalterungen, HDMI Kabeln in Überlängen, TV Outdoor Abdeckungen, Megaphone, bewegliche Partycooler (Getränke) für die Terrasse, BT Speaker und aktive Speaker für die Terrasse, Tischgrills (Elektro) Terrassenheizer, Smart Life Outdoor Plugs, etc. „Selbstverständlich mit speziellen Angebotspreisen“, ergänzt der Österreich GF.

Eine witzige Idee ist: Ab KW 18 bis zum Ende der Fußball EM werden die Nedis Produkte mit speziellen Aktionen pro Hauptkategorie als jeweiliges Team präsentiert. So gibt es beispielsweise das „Team Licht“, mit den Top 11 Produkten der Kategorie Licht inkl. entsprechender Sonderangebote. Weitere Teams sind Team Energie, Team Computer, Team Kabel etc. Diese Aktivität wird in Form von Email Kampagnen an die Kunden von Nedis kommuniziert.

Retro Sporttasche zu gewinnen

Für Nedis Kunden gibt es zusätzlich die Möglichkeit eine hochwertige Retro Sporttasche zu gewinnen. Diese ist gefüllt mit einer Wasserflasche, einem Handtuch (alle mit Logo und in guter Qualität) und drei Nedis Produkten. Knapp erklärt: „Unsere Handelspartner müssen in einem bestimmten Zeitraum X-%- mehr Umsatz machen als im gleichen Vorjahreszeitraum.“ Des Weiteren können Nedis-Kunden während der Zeit der EM bei Nedis Spielergebnisse für das jeweilige, eigene Land vorhersagen. Sollten die Tipps richtig sein erhält der Kunde einen Gutschein für ein kleines Geschenk.

Knapp erklärt: „Sollten Handelspartner am POS Akzente rund um die Fußball-EM setzen wollen, steht unsere Vertriebsmannschaft wie gewohnt mit individuellen Lösungen zur Verfügung. Wir bieten zB Aktionsschütten mit Megaphones, Eyecatcher für die Auslagen, etc. Um die Durchverkäufe für den Handel besser zu stimulieren, sind zudem Onpack Werbeaktionen geplant. So wird es ua eine TV Wandhalterung inklusive kostenloser Nedis Popcorn Maschine geben.“