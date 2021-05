Bis zum Anpfiff

TFK schnürt Aktionspaket zur EM

Telekom Multimedia Kleingeräte | 0 | | Dominik Schebach | 18.05.2021

EM-Aktionen bis zum Anpfiff am 11. Juni gibt es bei TFK.

TFK nimmt seine Partner mit zur EM. Der Distributor hat heute dazu seine „EM-Aktionen bis zum Anpfiff“ vorgestellt. Das ist übrigens wörtlich zu verstehen: Die Aktionen gelten alle bis 11. Juni 2021. Von Lieferantenseite sind Nokia TV, Samsung, Gigaset, devolo, Motorola und Ozonos mit dabei. Für die Partner im Fachhandel winken somit attraktive Aktionen und Gewinnchancen wie z.B. eines von 11 ultimativen EM-Packages von Samsung.

„Wir bieten für die Händler die passenden Neuheiten und Innovationen zur Fußball-Europameisterschaft. Aber natürlich darf zur EM auch der Spaß für die Partner nicht zu kurz kommen“, so TFK-VL Stefan Windhager zu den EM-Aktionen des Distributors bis zum 11. Juni 2021. Dementsprechend steht Nokia TV in der EM-Aktion von TFK für ungestörtes Fußballvergnügen – immer und überall. So erhalten die Partner ab einem gewissen Mindestumsatz mit dem Hersteller einen Hama TV-Trolly gratis dazu. Außerdem gibt es bis zum 11. Juni zu jedem bestellten Nokia TV Gerät einen Jako Trainingsfußball hinzu.

Wer seinen Umsatz mit Samsung-Smartphones steigert (exklusive A1 Edition), hat die Chance eines von 11 Samsung Fußball-EM Packages inklusive Galaxy TAB A7 zu gewinnen. Mit der Bestellung von Gigaset Schnurlos- und Festnetzgeräten bei TFK erhalten die Handelspartner wiederum die Chance auf eines von 10 Luxus Bull Beef Grillpakete vom Traditionsunternehmen Hallers für die nächste Grillparty. Bei den Aktionen von devolo und Motorola ist der Fußballspaß garantiert: Mit einer devolo-Bestellung haben die TFK-Partner die Chance eine von mehreren Torwänden gewinnen. Dagegen gibt es zu jedem teilnehmenden Event-Funkgerät von Motorola ein Tischfußball-Set dazu.

Was haben Fußball-Trainer Nico Kovac und Spitzenkoch Roland Trettl gemeinsam? Beide schwören auf Ozonos Aircleaner. Das schlägt sich auch in der TFK-Partneraktion nieder, denn hier wird jede Bestellung auch ein Gewinnlos für zwei von Nico Kovac handsignierte Fußbälle bzw zwei Sets bestehend bestehend aus dem Buch „Kochen zu zweit“ und einem stylischen Geschirrtuch „Kochen ist geil“ handsigniert von Dani & Roland Trettl.

Informationen zu den Teilnahmebedingungen für die Fachhandels-Partner finden sich im TFK-Shop zu finden.