Praktische Tipps und Anwendungsbeispiele

Kärcher: Reinigen – aber richtig

Kleingeräte | 0 | | Wolfgang Schalko | 19.05.2021

Das Anwendungshaus hält zahlreiche Tipps und Beispiele parat, wie sich das Zuhause auf Vordermann bringen lässt.

Bei der neuen smarten Hochdruckreiniger-Serie sorgt die Verknüpfung zur Kärcher Home & Garden App für Tipps und Unterstützung bei unterschiedlichsten Reinigungsaufgaben. Wie vielfältig diese sein können, hat Kärcher im „Anwendungshaus” auf seiner Webseite anschaulich skizziert.

Etwa 3:20 Stunden putzen die Menschen rund um den Globus in der Woche – zu diesem Ergebnis kommt eine Studie zum weltweiten Reinigungsverhalten, die von Kärcher in Auftrag gegeben wurde. Dabei wird auf so manches Reinigungsgerät oder Hausmittel zurückgegriffen. Egal ob drinnen oder draußen – mit Tipps zur richtigen Anwendung geht die Arbeit gleich schneller von der Hand und man hat mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben.

Jede Menge praktische Tipps, Tricks und Anwendungshinweise für die richtige und schnelle Reinigung zuhause – im Innen- wie im Außenbereich – finden sich online im Anwendungshaus von Kärcher.