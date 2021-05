Offenes Netz

öGIG errichtet Glasfasernetz im Görtschitztal

Dominik Schebach | 19.05.2021 | 0 |

(© Expert Luwy/Kirchberg an der Krems)

Gemeinsam mit der Breitbandinitiative Kärnten (BIK) wird die öGIG ein offenes Glasfasernetz im Görtschitztal errichten. Es ist das erste gemeinsame Projekt des Infrastrukturunternehmens mit der landeseigenen BIK. Die Vermarktung in Richtung Endkunden soll durch andere Diensteanbieter erfolgen. Die Projektumsetzung soll noch heuer beginnen.

Das Glasfaser-Infrastrukturunternehmen öGIG hat den Zuschlag für den Ausbau der Glasfaserinfrastruktur im Görtschitztal im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens der Breitbandinitiative Kärnten erhalten. Ziel des Projektes sei es, in einer gemeinsamen Projektumsetzung zwischen der BIK und öGIG in den neun Gemeinden der Großregion Görtschitztal Glasfasernetze bis zum Haushalt zu errichten und zu betreiben. Dh, auch der Netzbetrieb erfolgt als offenes Netzwerk durch die öGIG. In dem Netzwerk können sich wiederum lokale wie überregionale Dienstanbieter mit ihren Internet-, TV- und Telefonieprodukten einmieten.

Die Projektumsetzung wird laut öGIG noch heuer starten, bereits vor dem Sommer werden die Gemeinden über die Details des Ausbaus informiert. Bis Ende 2023 soll der Gesamtausbau abgeschlossen werden. Insgesamt sollen so mehr als 12.000 Haushalte die Chance erhalten, an das Glasfasernetz angeschlossen zu werden. Für öGIG ist das gemeinsame Projekt mit BIK nach eigener Darstellung der erste Schritt für den Glasfaserausbau in Kärnten. Weitere Projekte in Kärnten und in anderen Bundesländern sollen noch heuer folgen.

Tochter des Allianz-Konzerns

Die öGIG ist zwar in Niederösterreich beheimatet, hinter dem Unternehmen steht allerdings der deutsche Allianz-Konzern. Laut eigenen Informationen will sich das Unternehmen beim Ausbau der Glasfaserinfrastruktur auf ländliche Regionen konzentrieren, in denen sich ein Ausbau für die klassischen Betreiber oft nicht auszahlt. Die Vermarktung der Netz soll allerdings lokalen wie überregionalen Partnern überlassen werden. Erste Projekte hat das Unternehmen bereits in Niederösterreich verwirklicht.