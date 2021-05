"Mit Maß und viel"

Drei mit attraktiveren Business Concept-Tarifen

Dominik Schebach | 20.05.2021

"Mit Maß und viel" verspricht Drei mit der Neugestaltung seiner Business-Tarife.

Drei wertet sein Tarifportfolio für Geschäftskunden auf: So senkt der Betreiber die monatliche Grundgebühr für Business Concept-Neukunden um 25%. Gleichzeitig schenkt Drei allen Concept M, L und XL Neukunden 10 Gigabyte extra zu den bereits inkludierten Datenmengen.

Nach einem Jahr Pandemie will Drei offensichtlich Unternehmern das Leben ein wenig einfacher machen – in Form attraktiverer Business Tarife. So ist etwa Business Concept M nun um 14,93 statt 19,90 Euro/ Monat erhältlich, während die Grundgebühr für Business Concept L nur 20,18 statt 26,90 Euro/ Monat beträgt. Dazu kommt dann noch einmal jährlich die Servicepauschale von 22,50 Euro.

Durch die zusätzlichen Datenpakete verfügen zudem die Business Concept M, L und XL jetzt über jeweils 25, 35 und 65 GB monatlich für den Verbrauch in Österreich und anderen EU Ländern. Die Tarife Business Concept Unlimited und Unlimited Plus haben bereits unlimitierte Datennutzung, inkl. 5G.

Die vier höherwertigen Business Concept Tarife verfügen nach wie vor über FeelLikeHome-Pakete, mit denen Geschäftsreisende ihre inkludierten Minuten, SMS und Daten zusätzlich in der Schweiz, Türkei und den USA ohne zusätzliche Kosten nutzen. Der Drei Schutzengel ist bei allen Business Concept Tarifen inkludiert und die Aktivierung ist gratis (statt 58,25 Euro).

Zu den Tarifen bietet Drei bis zum 14. Juli zudem Smartphones um 0 Euro an. So gibt es das Samsung Galaxy A12 und A32 5G gemeinsam mit dem Business Concept M und das Samsung Galaxy A51 und A71 mit Concept L-Tarif. Kunden, die bei der Aktivierung nur eine SIM-Karte und kein neues Gerät benötigen, können sich auch ein Gerätepool-Budget sichern. Mit diesem können sie – oder ihre Mitarbeiter – zu einem späteren Zeitpunkt ein neues Smartphone beziehen.