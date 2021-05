Jetzt auch Identitätsschutz sowie Retourkosten-Ersatz

Drei erweitert seinen Online-Shopping Schutz

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 21.05.2021

Im Pandemie-Jahr ist die Kriminalitätsrate in Österreich generell gesunken. Mit einer prominenten Ausnahme: Die Cybercriminalität hat im Vergleich zu 2019 um mehr als 26% zugenommen. Um Kunden umfassender gegen Online-Betrug zu schützen, bietet Drei deswegen seinen Privatkunden nun den erweiterten Online-Shopping Schutz vom Digitalversicherer LAMIE direkt an. Der 360 Grad-Schutz für die ganze Familie inkludiert Identitäts- sowie Betrugsschutz und ersetzt Retourkosten von bis zu 150 Euro/ Jahr.

Der neue Online-Shopping Schutz Pro kostet nur 1,50 Euro/ Monat, hat keine Bindung und ist monatlich kündbar. Der Online-Shopping Schutz Pro bietet gilt für alle Drei Kunden samt Lebenspartner und Kindern, die im gemeinsamen Haushalt leben. Die Lösung von LAMIE direkt inkludiert neben Betrugsschutz beim Online-Shopping und Online-Banking zudem ein Frühwarnsystem zum Schutz persönlicher Daten im Internet (Identitätsschutz). Dieser warnt Kunden wenn sensible Daten wie zum Beispiel Kreditkarten oder Ausweisdaten im Dark Net auftauchen und unterstützt sie dabei, dass finanzielle Schäden und weitere negative Konsequenzen gar nicht erst entstehen. Besonders praktisch ist auch der weltweite Retourkosten-Ersatz von bis zu 150 Euro im Jahr. Auch wenn viele Online-Shops Gratis-Retouren anbieten, so gibt es kein Recht darauf, speziell nicht bei internationalen Bestellungen.

Der neue Online-Shopping Schutz Pro richtet sich an private Sprach- und Internetkunden und kann durch Neukunden direkt bei der Anmeldung sowie durch bestehende Kunden als Zusatzpaket direkt in der Kundenzone aktiviert werden. Nach der Aktivierung erhalten Kunden per E-Mail die Zugangsdaten zum Identitäts-Schutz Portal (ID- Monitoring Service), mit welchen sie ihre persönlichen Daten auf einem gesicherten EU Server selbst eintragen können.