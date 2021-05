Ab Ende Juli

Sky Sport News wieder exklusiv für Kunden

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 25.05.2021

Österreichs erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender Sky Sport News ging am 1. Dezember 2011 auf Sendung und wechselte fünf Jahre später vom Pay-TV ins frei empfangbare Fernsehen. Nun, mit gesteigerter Bekanntheit und kurz vor seinem zehnjährigen Jubiläum, kehrt der Sender zurück ins Sky Abonnement, wo er als Bestandteil des Entertainment Pakets sowie mit Sky X empfangbar sein wird.

Die Umstellung erfolgt Ende Juli, rechtzeitig bevor mit dem Auftaktspiel der 2. Deutschen Bundesliga die neue Fußballsaison bei Sky beginnt und die Olympischen Spiele in Tokio eröffnet werden.

Charly Classen, Executive Vice President Sport von Sky Deutschland: „Durch das Schaufenster im Free-TV konnten in den vergangenen Jahren alle Sportfans in Deutschland und Österreich einen Blick in die Welt von Sky Sport werfen und sich persönlich von der Qualität unseres Sportangebots überzeugen. Mit der Rückkehr in das Sky Abonnement dürfen sich unsere Kunden neben der neuen Exklusivität in Zukunft auf noch mehr exklusive News, Hintergründe und vor allem Live-Fenster in aktuelle Sky Übertragungen freuen.“

Dabei wird Sky Sport News auch in Zukunft über die auf Sky übertragenen Live-Rechte hinaus von den wichtigsten Ereignissen berichten, die die Sportfans in Deutschland und Österreich interessieren und bewegen. Bereits heute bietet Sky Sport News mehr als Sportnachrichten. In den knapp zehn Jahren seines Bestehens hat sich der Sender kontinuierlich weiterentwickelt und neben exklusiven News auch eine Vielzahl an regelmäßigen Talks, Spezialsendungen und weiteren Shows im Programm. Darüber hinaus hat Sky Sport News den „Deadline Day“ als festen Termin im Kalender der Fußballfans etabliert und widmet sich in Thementagen, wie etwa am Deutschen Diversity-Tag, auch gesellschaftlichen Themen mit Sportbezug.

Mit zahlreichen exklusiven Premium-Sportrechten ist Sky die erste Adresse für alle Sportfans in Österreich. Dabei wird dem Sportnachrichtensender künftig auch eine Rolle als Orientierungshilfe für Abonnenten des Sport Pakets und des Fußball-Bundesliga Pakets sowie den Sky X Sehern zukommen, insbesondere an den regelmäßig prall gefüllten Live-Sportwochenenden bei Sky. Ob Deutsche Bundesliga und 2. Deutsche Bundesliga, Tipico Bundesliga, DFB-Pokal, Premier League, Formel 1, Formel 2 und Formel 3, Liqui Moly Handball-Bundesliga, ATP Tour, Wanda Diamond League oder Golf von der US PGA Tour und European Tour: unter anderem in Form von Live-Fenstern in laufende Übertragungen weist Sky Sport News Kunden den Weg zu den anstehenden Live-Ereignissen und entscheidenden Momenten.

Darüber hinaus bleiben das Rolling-News-Prinzip sowie die Einordnung und Analyse von aktuellen Sportereignissen in eigenen Formaten und Shows die großen Säulen des 24-Stunden-Sportnachrichtensenders.

„Mehr als Sportnachrichten“

Zur Vielzahl an regelmäßigen Talks, Specials und weiteren Eigenformaten im Programm von Sky Sport News zählen unter anderem am Sonntag der langjährige Talk „Sky90 – die Unibet Fußballdebatte“ und die Sendung „Meine Geschichte – das Leben von…“, in der Persönlichkeiten aus der Welt des Sports in ihrem privaten Umfeld vorgestellt werden. Hinzu kommt das wöchentliche „Transfer Update“, das über die Wochen vor dem „Deadline Day“ in den täglichen Modus wechselt.

Auch vor jedem Bundesliga-Spieltag sind Fans bei Sky Sport News an der richtigen Adresse. In der Taktik-Challenge „Matchplan“ präsentieren immer donnerstags zwei Trainer bei Moderator Jan Henkel ihren Matchplan für eine Partie des anstehenden Spieltags. Darüber hinaus liefert das Vorschau-Magazin „Bundesliga Weekly“ Einblicke in die Deutsche Bundesliga. In den Sendungen „Letzte Frage, bitte!“ und „Gesagt. Gemeint!“ zeigt Sky Sport News alles Wissenswerte aus den Pressekonferenzen der Vereine vor dem Spieltag der Deutschen Bundesliga – sowohl als Live-Übertragungen als auch in der Analyse der wichtigsten Aussagen. Hinzu kommen in „Premier League Kompakt“ die Highlights des Spieltags auf der Insel.

Weitere Formate sind das innovative und interaktive Quiz „#KönigFußball – Weißt du mehr als wir?“, das Motorsport-Magazin „Warm Up“, mit dem Sky Sport News in jedes Grand-Prix-Wochenende der Formel 1 startet, und zahlreiche weitere eigene Sendungen, in denen sich Sky Sport News den Highlights des Qualfyings und des Rennens sowie am Montag danach der Analyse des Motorsport-Wochenendes widmet.

Darüber hinaus plant Sky Sport News derzeit eigene Formate und Sondersendungen während der Fußball-Europameisterschaft im Sommer sowie im Vorfeld der Olympischen Spiele in Tokio.