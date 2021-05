Ausbruch aus dem negativen Kreislauf

Wertgarantie-Webinar: Chancen durch Corona

Hintergrund | 1 | | Dominik Schebach | 25.05.2021

Im Rahmen des Wertgarantie-Regio-Treffs-Online zeigt Wolfgang Hanses ab 13 Uhr „Chancen im Fachhandel unter aktuellen Coronabedingungen“ auf.

Während in Österreich die ersten Öffnungsschritte gesetzt werden, rüttelt der anhaltende Lockdown in Deutschland an den Nerven des CE-Fachhandels. Zusammen mit Wertgarantie präsentiert deswegen Erfolgscoach Wolfgang Hanses am 27.5. in einem Online-Workshop für Unternehmer unter dem Motto „Chancen durch Corona für Ihren Geschäftserfolg“ Lösungen – denn die hat der Fachhandel nun trotz aller Schwierigkeiten.

Seit Ausbruch der Corona-Krise setzt Wertgarantie immer wieder Maßnahmen, um seinen Partnern im Fachhandel zu unterstützen. Zu Beginn der Pandemie und beim ersten Lockdown stand der Spezialversicherer zusammen mit Wolfgang Hanses, European Professional Trainer and Senior Consultant, und selbst Fachhändler bis 2019, an der Seite des Fachhandels. Das Seminar „Verkaufen in Zeiten geschlossener Geschäfte“ war damals ein voller Erfolg und sorgte für viel Aufmerksamkeit. Nun ist es an der Zeit, hier nachzulegen.

Bedingt durch die Corona-Krise beschäftigt sich der Handel zunehmend mit Themen wie Frequenzeinbruch, Kundenverlust, Zukunftsangst, Margenrückgang und damit verbundenen zunehmenden finanziellen Sorgen. Im Rahmen des Wertgarantie-Regio-Treffs-Online zeigt Wolfgang Hanses ab 13 Uhr „Chancen im Fachhandel unter aktuellen Coronabedingungen“ auf und wie es dem CE-Fachhandel gelingen kann, aus dem negativen Kreislauf auszubrechen. Zudem wird der neue Komplettschutz mit all seinen Features und Möglichkeiten vorgestellt.

Die Anmeldung erfolgt über die Wertgarantie-Akademie und ist kostenlos. Wertgarantie-Vertriebsleiter Thilo Dröge erläutert: „Unsicherheiten in der Pandemie sollen ab sofort der Vergangenheit angehören. Nutzen Sie als Fachhändler Ihre Chance und lernen Sie unterschiedliche Vertriebskonzepte für den Einzelhandel kennen – dafür ist Wolfgang Hanses aufgrund seiner Expertise genau der Richtige.“