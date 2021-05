Automatisation & intuitive Bedienbarkeit

Bosch stellt neue Home Connect Plus-App vor

Hausgeräte E-Technik | 0 | | Dominik Schebach | 26.05.2021

One app to rule them all - Die neue Home Connect Plus App verknüpft die Smart Home-Geräte von 35 Marken.

Bosch erweitert und ergänzt sein bestehendes Engagement im Smart-Home-Markt. Mit der heute vorgestellten neuen Home Connect Plus-App des Bosch Tochterunternehmens Residential IoT Services GmbH soll das Steuern des eigenen smarten Zuhauses deutlich einfacher werden. Vernetzte Geräte von 35 Herstellern lassen sich nun aus nur einer App – Home Connect Plus – steuern.

Der Smart Home-Markt kommt ins Laufen. So stieg der Umsatz mit Smart Home Geräten in Deutschland im vergangenen Jahr um 30% und soll laut Bosch 2025 bei fast 10 Mrd Euro liegen. Mit seiner markenübergreifenden Steuerung will nun Bosch bestehende Barrieren für die Akzeptanz von Smart Home-Geräten abbauen. Denn laut einer McKinsey Studie wünschen sich 67% der Smart-Home-Anwender eine unkomplizierte, markenübergreifende Steuerung verschiedener vernetzter Produkte aus einer App heraus.

„Mit der Home Connect Plus Smartphone App setzen wir neue Maßstäbe in Sachen Nutzerfreundlichkeit und Interoperabilität des vernetzten Zuhauses. Die neue App erweitert unser Portfolio sinnvoll und macht uns zum Vorreiter bei der Vernetzung von Geräten“, erklärt dann auch Michael Bolle, Chief Digital Officer bei der Robert Bosch GmbH. Die App steht seit Mitte Mai 2021 in Deutschland und Österreich kostenlos in allen bekannten App-Stores zur Verfügung. In den Folgejahren sollen weitere europäische Länder hinzukommen.

Plattformübergreifend

Die App Home Connect Plus verfolgt einen plattformunabhängigen Ansatz, mit dem Smart-Home-Geräte und ganze Systeme von 35 führenden Marken wie Bosch, Philips Hue, Sonos, tado, Bose, Busch-Jaeger oder Homematic IP miteinander verknüpft und flexibel auf individuelle Bedürfnisse angepasst werden können: „Mithilfe des starken Partnernetzwerkes wird unsere Vision von einer einfachen, herstellerunabhängigen Bedienbarkeit von Smart-Home-Geräten Wirklichkeit. Wir geben den Smart-Home-Nutzern mit Home Connect Plus eine App, die Vernetzung und Bedienung von smarten Geräten und Systemen zum Teil der individuellen Lebensrealität werden lässt,“ sagt Lauri Pesonen, CEO der Residential IoT Services GmbH.

Die Bosch-Tochter Residential IoT Services GmbH wird das Partnernetzwerk kontinuierlich ausbauen und will die Plattform durch weitere Services und Features stärken. So müssen Nutzer nicht mehr zwischen verschiedenen Hersteller-Apps wechseln, sondern können ihr smartes Zuhause an einem zentralen Ort steuern. Home Connect Plus erleichtert zudem die Einrichtung von persönlichen Smart Home-Automationen, beispielsweise Szenarien zum Verlassen des Zuhauses oder Tag- und Nacht-Einstellungen.

Bei der Entwicklung wurde laut Bosch ein besonderes Augenmerk auf die intuitive Bedienbarkeit und die Personalisierungsmöglichkeiten gelegt, sodass sich alle Zielgruppen – vom Smart-Home-Einsteiger bis zum Technik-Fan – schnell und einfach zurechtfinden. Tiefergehende Einstellungen werden über eine direkte Verknüpfung in die jeweilige Produkt-App ermöglicht. Der Nutzer hat somit immer alle seine Einstellungen im Überblick und behält die volle Kontrolle über sein Smart Home.