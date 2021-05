Sonderthema Haus & Gart / Smart Home

Elektra Bregenz AG: Fernbedienung und viel Frische

Hausgeräte Bilder | 0 | | Dominik Schebach | 26.05.2021 |

Im Smart Home-Bereich setzt Elektra Bregenz auf seine HomeWhiz App.

Elektra Bregenz geht mit beiden Marken Beko und elektrabregenz gut gerüstet in den Sommer. Das Unternehmen setzt auf Smarte Lösungen sowie seine neue Kühltechnologie HarvestFresh bzw ErnteFrisch.

„Smarte Lösungen und Smart Home sind nach wie vor ein großes Thema. Im Bereich Smart Home haben wir derzeit interessante Produkte im Bereich Waschen und Trocknen – und das für beide Marken Beko und elektrabregenz. Diese lassen sich bequem via Bluetooth einstellen, steuern und überwachen. Smartphone oder Tablet werden so mit der HomeWhiz App zur Fernbedienung für die Geräte. Man kann aber auch selbst eigene Lieblingsprogramme definieren und so seine Geräte personalisieren. Andere Produktgruppen werden hier in der nächsten Zeit folgen“, so Philipp Breitenecker, Head of Marketing der Elektra Bregenz AG.

Dabei stehen stets Geräte und Features im Vordergrund, die das Leben der Kunden erleichtern und aktuelle Trends aufgreifen und natürlich auch das Gesundheitsthema abdecken– im Kühlbereich z.B. die Beko HarvestFresh oder elektrabregenz ErnteFrisch Geräte, bei denen mittels dreifärbiger Beleuchtung simulierten Tag-/Nachtzyklus Obst und Gemüse länger frisch bleiben. Außerdem forciert man in Österreich den Hygiene-Aspekt der HygieneShield-Produkte sowie Nachhaltigkeits-Programme beim Ressourceneinsatz. Dazu plant das Unternehmen auch eine Kampagne.