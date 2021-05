Jasmin Ebner und Christoph Berger starten durch

Küche&Co nun auch in Ober-Grafendorf

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 27.05.2021

Ober-Grafendorf hat ab sofort sein eigenes Küche&Co-Studio.

Die Küche&Co-Familie bekommt hierzulande Zuwachs. Nahezu zeitgleich mit den allgemeinen Öffnungsschritten in Österreich öffnet auch ein neues Franchisestudio des Einbauküchen-Anbieters und zwar in Ober-Grafendorf.

In der Marktgemeinde Ober-Grafendorf im Bezirk Sankt Pölten-Land unterstützen die Studioinhaber Jasmin Ebner und Christoph Berger Kunden ab sofort auf rund 120 Quadratmetern dabei, Traumküchen Wirklichkeit werden zu lassen.

In den meisten Fällen erstrecken sich Küche&Co-Studios über 200 bis 400 Quadratmeter. Seit vergangenem Jahr bietet der Franchisegeber aber auch ein innovatives 120-Quadratmeter-Konzept an (elektro.at berichtete). Dabei wird Virtual Reality (VR) als Teil der Planung genutzt. „So kann man Kunden selbst mit diesem kompakten Studiokonzept das große Spektrum der Küchenvielfalt bieten. Weit mehr als zum Beispiel die vier Küchen, die im Studio von Jasmin Ebner und Christoph Berger in Ober-Grafendorf zu sehen sind, dienen dadurch als Inspirationsquelle. Dank der VR-Ausstellungsräume wird es möglich, Kunden auf kleinstem Raum eine große Vielfalt an Referenzküchen erlebbar zu machen“, erklärt Küche&Co.

„Mit der Unterstützung eines starken Partners“

Studiobesitzerin Jasmin Ebner bringt langjährige Berufserfahrung in der Branche mit – und als gelernte Tischlerin noch dazu viel Zusatzkönnen sowie -wissen, wovon Kunden bei der Planung und Umsetzung ihrer Küche profitieren können. Für die dreifache Mutter handelt es sich dabei um Beruf und Berufung gleichermaßen: „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Mit meiner Liebe zum Detail und meiner Devise ‚Geht nicht, gibt’s nicht‘ stehe ich meinen Kunden beratend zur Seite.“ Christoph Berger unterstützt zu Beginn im Backoffice etwa bei der Buchhaltung oder Bestellungen – langfristig wird er aber ebenfalls als Küchenplaner tätig sein. Als größten Vorteil an der Zugehörigkeit zur Küche&Co-Familie empfinden Ebner und Berger „die Gewissheit, einen starken Partner zur Unterstützung an ihrer Seite zu haben“, wie sie sagen.

Das neue Franchise-Studio Küche&Co Ober-Grafendorf befindet sich hier:

Hauptstraße 17

Telefon +43 676 957 16 02 bzw. 16 03

obergrafendorf@kuecheco.at https://www.kuecheco.at/ober-grafendorf

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 8.30 – 17 Uhr,

Sa. nach Terminvereinbarung