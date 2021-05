Digitalradio „DR200BT”

Hama: Glasklarer Sound im Urlaub

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 28.05.2021

Die Urlaubssaison steht vor der Tür – und mit ihr der trotz (oder gerade wegen) Corona so beliebte Trend des Campingurlaubs. Dafür ist das neue Digitalradio „DR200BT” der perfekte Begleiter.

Klein, handlich und überall nutzbar, dabei gleichzeitig rauschfrei aufgrund neuester DAB-Technik – so präsentiert sich das neue Digitalradio „DR200BT” von Hama. Dieses schmucke Modell überzeugt nämlich nicht nur mit digitalem Radioempfang und damit glasklarem Sound, sondern arbeitet ebenso mit klassischem FM-Empfang.

Ziemlich praktisch beim jüngsten Zugang in der Digitalradiofamilie von Hama ist die eingebaute Bluetooth-Funktion, die den Musikgenuss auch via Smartphone, Tablet, Netbook oder Notebook erlebbar macht. Das sinnvollste Feature des „DR200BT” dürfte jedoch der integrierte Akku sein, der das Digitalradio vor allem für den Campingurlaub prädestiniert. Dass der Betrieb des Radios oder dessen Aufladung rein über den USB-Anschluss und nicht zwingend über eine 230-Volt-Steckdose funktioniert, macht ihn nämlich zum perfekten Begleiter auf Urlaubsreisen mit dem Auto oder dem Wohnmobil. Das mitgelieferte USB-C-Kabel und die Bordnetzspannung sind genug, um das Radio zu betreiben oder wieder aufzuladen. Eine Akkuladung reicht für ungefähr acht Stunden Musikgenuss, danach versorgt zum Beispiel ein Powerpack das Radio mit frischer Energie, um den Abend am Lagerfeuer ausklingen zu lassen.

Mit den zwei Direktwahltasten muss man auch im Urlaub nicht auf Komfort verzichten, da diese die Lieblingssender speichern und direkt ohne Suchen aufrufen. Ein 2,4 Zoll großes Farbdisplay erleichtert die Bedienung und gibt dem handlichen Digitalradio, das für 79 Euro (UVP) im Handel erhältlich ist, den letzten Schliff.