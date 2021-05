Mit zahlreichen 4K/60p-Videofunktionen und kabellosem Live-Streaming

Panasonic bringt die LUMIX GH5 II und weitere Foto-Neuheiten

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 28.05.2021

LUMIX GH5 II – große Modellpflege mit zahlreichen 4K/60p-Videofunktionen, verbessertem Stabilisator und Autofokus sowie kabellosem Live-Streaming.

Mit der LUMIX GH5 II präsentiert Panasonic eine Weiterentwicklung seiner erfolgreichen Foto-/Video-Hybrid-Systemkamera. Die gezielte Modellpflege umfasst zahlreiche 4K/60p-Videofunktionen, einen optimierten Autofokus, kabelloses Live-Streaming und viele weitere Verbesserungen. Außerdem kündigt Panasonic die Entwicklung der LUMIX GH6 an – das neue Flaggschiff der LUMIX G-Serie wird bis Ende 2021 weltweit erhältlich sein – und veröffentlicht LUMIX Firmware-Updates für die Modelle GH5S, G9 und G110.

Die neue spiegellose Systemkamera GH5 II bietet eine überzeugende Videoleistung für alle Filmschaffenden. Als Weiterentwicklung der leistungsstarken GH5 ermöglicht die LUMIX GH5 II C4K/4K 60p 4:2:0 10-bit Videoaufnahmen und kann gleichzeitig 4K 4:2:2 10-bit über HDMI ausgeben. Mit der vorinstallierten V-Log L-Funktion lässt sich der Farbton einfach mit Aufnahmen abzugleichen, die in V-Log der S1H/S1 und V-Log L der GH5/GH5S aufgezeichnet wurden.

Der 20,3-Megapixel-Digital-Live-MOS-Sensor mit AR-Vergütung (Antireflexionsbeschichtung) sorgt für einen größeren Dynamikumfang, saubere Detailwiedergabe und nützt die hervorragende Leistung der Objektive bestmöglich aus. Der Bildprozessor wurde ebenfalls aktualisiert und verwendet nun die neueste schnelle und leistungsstarke Venus-Engine-Version. Eine neue Live-View-Composite-Funktion für dynamische Langzeitaufnahmen folgt noch per Firmware-Update bis Ende 2021. Die LUMIX GH5 II ist mit einem schnellen, hochpräzisen AF mit fortschrittlicher Deep-Learning-Technologie ausgestattet. Sie erkennt in Echtzeit bestimmte Motive wie Menschen oder Tiere, und bei der Aufnahme von Personen zusätzlich zu Augen, Gesichtern und Körpern auch Köpfe. Diese Erkennungstechnologie ermöglicht so eine noch präzisere automatische Fokussierung, vergleichbar jener der LUMIX S5.

Die duale Bildstabilisierung in 5 Achsen für verwacklungsfreie Aufnahmen aus der Hand wurde bei der GH5 II weiter verbessert und ermöglicht jetzt Aufnahmen mit um 6,5 Blendenstufen längeren Verschlusszeiten. Durch die Übernahme des neuesten Algorithmus aus der LUMIX S1H bleiben auch Videoaufnahmen bei Bewegung der Kamera ruhig und stabil. Der frei schwenkbare 3,0-Zoll-LCD-Monitor mit einem Seitenverhältnis von 3:2 und einer hohen Auflösung von 1,84 Mio. Bildpunkten erlaubt die Touchscreen-Bedienung. Im Vergleich zur GH5 zeichnet sich der M2-Monitor durch eine höhere Leuchtkraft und eine bessere Farbwiedergabe aus.

Die LUMIX GH5 II kann über die einfach zu bedienende Smartphone-App LUMIX Sync kabellos live streamen. Mit einem zukünftigen Firmware-Update wird zudem kabelgebundenes IP-Streaming (über USB-Tethering bzw. RTP/RTSP Wired IP Streaming FWUP) möglich und damit das Streamen eines stabilen, hochwertigen Bildes mit Ton.

Das robuste Gehäuse der LUMIX GH5 II übersteht auch harten Außeneinsatz. Der Volldruckgussrahmen der Vorder- und Rückseite besteht aus einer Magnesiumlegierung und das Gehäuse der GH5 II ist spritzwassergeschützt, staubdicht und frostsicher bis -10°C. Die LUMIX GH5 II ist mit Bluetooth 4.2 und sowohl 5GHz (IEEE802.11ac) als auch 2,4GHz (IEEE802.11b/g/n) Wi-Fi ausgestattet. Die meisten Zubehörteile zur LUMIX GH5 wie der XLR1-Mikrofonadapter, die Fernbedienung RS2 und der Batteriegriff BGGH5 können auch mit der GH5 II verwendet werden.

Die GH5 II wird ab Juni 2021 als Gehäuse und in zwei Kits in den Handel kommen. Die unverbindliche Preisempfehlung für die GH5 II (Gehäuse) liegt bei 1.699 Euro.

Außerdem hat Panasonic eine „Early-Bird”-Promotion mit kostenlosem Akku und 1.7/ 25mm Objektiv für Schnellentschlossene gestartet, die noch bis zum 31. Juli 2021 läuft. Details dazu gibt es unter www.panasonic.de/lumix-gh5II-zugabeaktion

LUMIX GH6 und Leica 1.7/ 25-50mm Objektiv Vorankündigung

Mit dem wachsenden Bedarf an hochwertigem Videocontent legen die kreativen Produzenten von heute noch mehr Wert auf Qualität und Einzigartigkeit der von ihnen bereitgestellten Videoinhalte. Hohe Auflösung, großer Dynamikbereich, realistische Texturen, beeindruckende Effekte wie Zeitlupen, besondere Aufnahmewinkel, die erst durch eine kleine Kamera- und Objektivgröße ermöglicht werden – all das sind Anforderungen an die ideale Kamera, um die Erwartungen der professionellen Videografie zu erfüllen.

An dieser Stelle kommt die LUMIX GH6 ins Spiel, die bis Ende 2021 weltweit erhältlich sein soll. Sie wird das absolute Flaggschiff der LUMIX G-Serie sein und das neueste Modell der GH-Linie, die für ihre atemberaubende Mobilität und innovative Videoleistung bekannt ist. Durch die Kombination eines neuen Micro FourThirds-Hochgeschwindigkeitssensors und neuen Venus Engine Bildprozessors bietet die neue GH6 mehrere Videofunktionen der nächsten Generation, wie etwa eine 10-Bit 4K 120p High Frame Rate (HFR) und Variable Frame Rate (VFR) für hochauflösende Zeitlupen- und Zeitraffer-Videos. Darüber hinaus zeichnet die GH6 10-Bit 5,7K 60p-Videos auf und nutzt dabei die Vorteile des neu entwickelten Micro Four Thirds-Sensors voll aus. Selbst während ihrer 4:2:2 10-Bit DCI 4K/60p-Aufnahme erreicht die LUMIX GH6 eine unbegrenzte Videoaufzeichnung, wenn die Kamera mit der zertifizierten Betriebstemperatur verwendet wird. Mit einer Vielzahl von Aufnahmemodi und Aufnahmehilfsfunktionen ermöglicht die GH6 damit einen Foto-/Video-Hybrid-Einsatz für verschiedene Zwecke wie Filme, Musikvideos, Dokumentationen und kurze Clips für soziale Medien, um die kreativsten Anforderungen zu erfüllen.

Neben der Kamera wird auch ein neues Wechselobjektiv die G-Serie erweitern. Das LEICA DG 25-50mm F1.7 ist ebenfalls in der Entwicklung. Zusammen mit dem bereits erhältlichen und äußerst beliebten LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH. (H-X1025) decken beide Objektive den Bereich von 10mm bis 50mm (Kleinbildkamera-Äquivalent: 20-100mm) ab. Da beide Objektive dieselbe Lichtstärke, Bildqualität, Größe und Bedienbarkeit vorweisen, bilden sie ein perfektes Duo für die Erstellung von einzigartigen Bildern mit minimalem Arbeitsaufwand.

Firmware-Updates für LUMIX GH5S, G9 und G110

Panasonic kündigt außerdem die Veröffentlichung von Firmware-Updates für die Modelle GH5S (Ver.2.0), G9 (Ver.2.4) und G110 (Ver.1.2) der spiegellosen Kameras der LUMIX G-Serie an. Die Updates dienen der Verbesserung der Funktionen, Benutzerfreundlichkeit und Performance der Kameras. Die Updates werden am 9. Juni 2021 (3:00 Uhr MESZ) auf folgender Kundensupportseite veröffentlicht: https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/dsc/