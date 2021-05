Mit Eurosport 4K kommt Roland-Garros ultrahochauflösend nach Österreich

simpliTV: nächster Aufschlag in UHD

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 28.05.2021

Eurosport 4K und simpliTV bringen die Tennisstars der Roland-Garros French Open in gestochen scharfer UHD-Qualität ins Wohnzimmer. (© Shutterstock)

Mit Eurosport 4K bietet simpliTV seinen Kunden in Österreich Tennis-Genuss in Perfektion: Vom 30. Mai bis 13. Juni sind alle Spiele vom Center Court Philippe-Chatrier des Grand Slams Roland-Garros via SAT und Streaming in gestochen scharfer UHD-Qualität empfangbar. Rund 120 Stunden spannender Live-Action mit den Tennisstars Dominic Thiem, Rafael Nadal & Co. sind damit vorprogrammiert.

Ab 30. Mai heißt es wieder Spiel, Satz und Sieg bei Roland-Garros 2021. Das prestigeträchtigste Sandplatzturnier der Welt bietet 15 spannende Turniertage und rund 120 Stunden geballte Tennisaction. simpliTV und Eurosport sorgen dabei für ein besonderes Fernseherlebnis: Jeden Ballabdruck auf der Linie, jeden spektakulären Ballwechsel und jeden Schweißtropfen von Dominic Thiem und Co. bei Hauptplatzmatches auf dem Center Court Philippe-Chatrier gibt es auf dem Eventkanal „Eurosport 4K“ auf UHD1 in brillanter Bild- und Tonqualität zu bestaunen.

„Mit unserem Eurosport 4K Eventsender können die Sportfans in Österreich dieses großartige UHD-Seherlebnis erneut genießen und Roland-Garros fast so hautnah erleben, als wären sie vor Ort“, sagt Werner Starz, Director Product Development bei Discovery für GSA.

Für alle Tennisfans mit simpliTV SAT Plus wird Roland-Garros daher zum besonderen Highlight. Und möchte man ein bereits begonnenes Match doch von vorne ansehen, bietet die neue simpliTV App für den Smart-TV volle Flexibilität beim Mitfiebern. Damit kein Match verpasst wird, kann „Eurosport 4K“ exklusiv während Roland-Garros auch via Smartphone, Tablet oder PC in UHD ohne Zusatzkosten gestreamt werden.

Tennisaction in UHD mit simpliTV SAT Plus

Um dieses Sportereignis auf „Eurosport 4K“ in bester Qualität erleben zu können, werden neben einem UHD-fähigen TV-Gerät das ORF DIGITAL DIREKT Cardless Modul und die Anmeldung zur Testaktion von kostenlosen sechs Monaten simpliTV SAT Plus benötigt. Für zehn Euro im Monat können auch nach der gratis Testphase insgesamt mehr als sechzig Sender in HD und UHD empfangen werden. Zusätzlich können mehr als fünfzig Sender zeit- und ortsunabhängig mit praktischen Funktionen (Start-Stopp, 7 Tage Replay, Online-Videorekorder, Restart) via Smart-TV, Smartphone, Tablet oder PC gestreamt werden.

Fernsehen der neuesten Generation mit simpliONE und UHD

„Wir freuen uns sehr, dass wir die spannenden Spiele von Roland-Garros in Kooperation mit Eurosport wieder in gestochen scharfer Bild- und Tonqualität zeigen können. Besonders erwähnenswert ist in diesem Jahr der erstmalige Empfang über unsere neue simpliTV-App für Smart-TVs, die ein Fernseherlebnis der neuen Generation ermöglicht“, so Thomas Langsenlehner, Geschäftsführer von simpliTV.

simpliONE vereint klassisches Fernsehen mit den Funktionen der Streaming-Technologie und ermöglicht dadurch große Freiheiten bei der flexiblen TV-Nutzung. Vor allem die Benutzeroberfläche hebt das Fernsehen dabei auf ein neues Level: Neben einer intuitiven Navigation bietet die Rubrik „Entdecken“ eine einzigartige Übersicht von persönlichen Empfehlungen, Aufnahmen und Genres aller Art. Zudem sind zeitgleich zwei Streams möglich – so können die Nutzer beispielsweise am Smart-TV ihr Tennisidol in Paris bewundern und gleichzeitig auf einem mobilen Endgerät die aktuellen Nachrichten streamen.