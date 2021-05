„Liquid Brand Design“ statt starrer Regeln

Magenta: Frischer Anstrich für die Marke

Dominik Schebach | 29.05.2021

Mehr Freiheit in der Formsprache und eine neue Schrift sind zentrale ELementen des neuen "Liquid Brand Design" von Magenta.

Die Digitalisierung macht auch vor Marken nicht halt. Magenta hat deswegen nun das „Liquid Brand Design“ der Konzernmutter Deutschen Telekom vollständig in Österreich ausgerollt. Mit den neuen Gestaltungsmöglichkeiten soll dem Wandel von Gesellschaft und Technologie Rechnung getragen werden – und die Wiedererkennbarkeit der Marke in einer zunehmend digitalisierten Welt sichergestellt werden.

„Mit unserem Brand Experience Framework schaffen wir ein gemeinsames Verständnis dafür, was das Erlebnis unserer Marke ausmacht. Ein einfaches Leitbild für Gestalter, das die Haltung des Unternehmens auf den Punkt bringt“, sagt Alexander Engelhardt, der als VP Brand Management bei der Deutschen Telekom die Markenentwicklung verantwortet. „Digitale Umfelder erfordern zunehmend kontextuelle Flexibilität, statt starrer Regeln. Die Marke muss in der Lage sein, sich auf die Menschen und die jeweilige Situation einzulassen – nicht umgekehrt.“

Tanja Sourek, Tanja Sourek, VP Brand & Marketing Communication bei Magenta, hebt dann auch besonders die neue Formensprache des Brands: „Das nun vollständig ausgerollte Liquid Brand Design der Deutschen Telekom ist ein frischer Anstrich für unsere Marke. Es ist die neue Formensprache und vor allem der Einsatz von Sekundärfarben, die das Neue und Frische ausmachen. Daraus folgt ein Markenauftritt, der durch seine Anpassungsfähigkeit und Individualität erlebt werden kann.“

Das so genannte „Liquid Brand Design“, hat die Deutsche Telekom zusammen mit der Markenagentur MetaDesign in Düsseldorf entwickelt. Es stärkt die Markenfarbe Magenta und ermöglicht gleichzeitig ein neues Level an Kreativität. Der Weiterentwicklung liegen zwei Aspekte zugrunde: Flexibilität und Wiedererkennbarkeit. Die Balance dieser beiden Aspekte wird in einem übergeordneten Design-System organisiert und mit einfachen Prinzipien gesteuert. In Österreich setzt Magenta Telekom das „Liquid Brand Design“ mit der Werbeagentur Jung von Matt/Donau um.

Shapes und Schrift

Zu den auffälligsten Aspekten zählen: Die Freiheit der Formensprache (Shapes) und die Schrift TeleNeo. Shapes sind variable Gestaltungselemente, die durch die gewählte Form die Botschaft unterstützen. Gleichzeitig dienen sie als Trägerfläche für Kommunikation und Absender.

Mit der eigens entwickelten Schrift TeleNeo wird die bisherige Unternehmensschrift ersetzt. Neben handwerklichen Optimierungen typographischer Details ist die Schrift vor allem charakterstärker und zeitgemäßer. Die TeleNeo ist zudem ein technisches Update auf das Variable Font Format. Es ist für viele zukünftige Anwendungen in virtuellen Räumen notwendig und vorteilhaft – etwa bei der Gestaltung von VR- und AR-Anwendungen. Variable Fonts können beispielweise mit dem Nutzer interagieren oder im dreidimensionalen Raum aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden.