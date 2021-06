Gemüsebox ICH+ für sechs Monate dazu

bekofrisch: Beko startet österreichweite Kampagne

Dominik Schebach | 01.06.2021

Philipp Breitenecker, Head of Marketing bei Beko Austria und Patricia Kaiser, Moderatorin, Model und Gründerin von ICH+ im Frutura Gewächshaus.

Mitte Juni startet die Marke Beko eine neue Kampagne, welche die Vorzüge seiner HarvestFresh-Technologie hervorhebt. Unter dem Motto „bekofrisch“ erhält jeder Neukunde, der im Aktionszeitraum vom 15. Juni bis 15. Juli 2021 ein mit HarvestFresh-Technologie ausgestattetes Beko Kühlgerät kauft, für sechs Monate die Obst- und Gemüse-Box von ICH+ im Wert von 120 Euro hinzu. Damit können sich die Käufer gleich selbst von der dank HarvestFresh länger anhaltenden Frische von Obst und Gemüse überzeugen.

bekofrisch ist in einer breit angelegten digitalen Kampagne eingebettet, die ab Mitte Juni für zwei Monate auf sämtlichen Online-Kanälen ausgespielt wird. Begleitet von Social Media und PR rückt die Kampagne die Vorteile von HarvestFresh und die gesamte Aktion in den Mittelpunkt. Verlinkt wird dabei auf die eigens dafür erstellte, interaktive bekofrisch-Landingpage, die alle weiteren Informationen zu den teilnehmenden Händlern oder den Geräten liefert. Infofolder und eigens produzierte Videos machen ebenso auf bekofrisch aufmerksam. Im Elektro- und Möbelfachhandel gibt es im Aktionszeitraum die entsprechende Bewerbung am POS.

„Wir haben uns hier ganz bewusst für eine Kampagne entschieden, die sowohl das Feature HarvestFresh als auch gesunde Ernährung in das Zentrum rückt. So bieten wir unseren Kunden nicht nur einen Kühlschrank, der für längere Frische sorgt, sondern liefern nun frisches Obst und Gemüse gleich dazu. Mit ICH+ haben wir dafür einen starken Partner gefunden, der wie Beko für Qualität steht, auf Frische setzt und daher einfach perfekt passt“, so Philipp Breitenecker, Head of Marketing bei Beko Austria.

Denn um gleich auszutesten, wie gut HarvestFresh wirklich funktioniert, braucht es frisches Obst und Gemüse. Beko liefert das nun zum Kühlgerät einfach gleich dazu. Für die ICH+ Box des gleichnamigen Startups kommen Obst und Gemüse von eigens ausgewählten Bauern aus Österreich, Europa oder der restlichen Welt direkt zu Vermarkter Frutura ins steirische Hartl. Und dieses wird hier im besten Reifezustand zu 100 Prozent ohne Plastik in Boxen geschlichtet und auf kürzestem Weg mit der Post an jede Adresse in ganz Österreich Co2-neutral zugestellt. Das gibt es nun auch für die Beko HarvestFresh-Kunden.

„Gute Partnerschaften haben große Gemeinsamkeiten: Bei Beko und bei uns von ICH+ ist das das gemeinsame Engagement für gesunde Ernährung. Wir wollen den Griff zu frischem und hochwertigem Obst und Gemüse so einfach wie möglich machen. Und packen dafür nur das Beste der Natur in unsere ICH+ Boxen. Wir liefern Gesundes an jede Adresse – plastikfrei und Co2-neutral. Und dank der HarvestFresh-Technologie von Beko bleibt das Wertvollste für unsere Gesundheit noch länger frisch“, so Patricia Kaiser, Moderatorin und Gesellschafterin von ICH+.

Beko HarvestFresh: Die frische Lagerung

Die ersten HarvestFresh-Kühlgeräte hat Beko im vergangenen Herbst in Österreich eingeführt. Die Technologie verwendet drei effektive Farben (Grün, Blau und Rot), die den natürlichen Lichtzyklus des Tages imitieren sollen – einschließlich einer dunklen Nachtphase. Auf das Blau des Sonnenaufgangs folgt das Grün des mittäglichen Höchststandes, das allmählich in das Rot des Sonnenuntergangs übergeht und danach wird es – so wie in der Natur auch – dunkel. Durch diesen 24-Stunden-Tag-Nachtzyklus wird ein natürliches Lebensumfeld für Obst und Gemüse geschaffen, lange nachdem dieses geerntet und gekauft wurde, womit dieses bei der Lagerung im Kühlschrank länger frisch bleibt.

In der Aktion sind alle derzeit im Handel erhältlichen Beko HarvestFresh-Kühlgeräte inkludiert: Die Side-by-Sides GNE480E30ZXPN, GN162341XBN, GN162341XBRN, GN163242XBN, die Kühl- und Gefrierkombinationen RCNE720E3VZXPN, RCNE560E40ZLXPHUN, RCNE560E50ZXPN und die Einbaukühl- und Gefrierkombination BCHA275K4SN sowie den Einbaukühlschrank BSSA315E3FN. Zur Teilnahme lädt man nach dem Kauf eines HarvestFresh-Kühlgeräts auf der Webpage bekofrisch.at die Rechnung hoch und erhält den Gutschein-Code für die die Obst- und Gemüsebox von ICH+, die man anschließend auf ichplus.at/beko gleich einlösen kann. Das Abo endet nach diesem Zeitraum automatisch.