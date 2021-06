Steigende Nachfrage nach Universal-Displays

Samsung weitet sein Smart Monitor-Portfolio aus

Multimedia Bilder | 0 | | Dominik Schebach | 02.06.2021 |

Flaggschiff unter den Smart Monitors von Samsung ist nun das Modell M7 mit 43 Zoll.

Samsung macht sein ausgeweitetes Smart Monitor-Portfolio weltweit verfügbar. Neben zusätzlichen Display-Größen und Designoptionen wurden hier auch erweiterte Smart-Funktionen integriert. Das Line-up umfasst jetzt ein größeres M7-Modell in UHD-Auflösung und 43 Zoll Diagonale. Die M5-Modelle (FHD-Auflösung) sind ab sofort in den Display-Größen 24, 27 und 32 Zoll erhältlich und bestechen durch ein schlankes Design in elegantem Weiß.

Die Samsung Smart Monitor-Serie kam im November 2020 als weltweit erster Universal-Bildschirm auf den Markt, der speziell für Unternehmen, Forschende und Verbraucherinnen und Verbraucher konzipiert ist, die zu Hause arbeiten, lernen und unterhalten werden wollen. Der Smart Monitor ist mit integrierten Medien- und Produktivitäts-Apps, vielfältigen Anschlussmöglichkeiten, sowie eingebauten Lautsprechern ausgestattet.

Flaggschiffmodell unter den Neuzugängen ist das Modell M7. Dieser Smart Monitor verfügt über ein 43-Zoll Display. Verpackt ist das Ganze in einem randlosen Design, welches beim Arbeiten, Lernen oder Gaming ein immersives Erlebnis bieten soll. Mit seinem 4K-UHD-Display (Ultra-High-Definition) kann der 43-Zoll-M7 nahtlos zwischen verschiedenen Funktionen wechseln und sich vom Arbeitsgerät in eine 4K-Entertainment-Hub mit integrierten Content-Streaming-Apps, Lautsprechern und HDR10-Funktionen zur Wiedergabe von 4K-Inhalten verwandeln. Der Smart Monitor M5 ist nun auch als 27 oder 32 Zoll-Variante in einem schlanken weißen Design erhältlich.

Verbesserte Funktionen

Der Sprachassistent der Vorgängermodelle wurde optimiert, sodass jetzt nicht nur Samsung Bixby, sondern auch andere Sprachassistenten wie Google Assistant und Amazon Alexa unterstützt werden. Im Juni wird auch die Remote-Access-Funktion auf „PC on Screen“ aktualisiert, die eine einfache und sichere Verbindung zwischen dem Smart Monitor und externen PCs und damit mehr Benutzerfreundlichkeit ermöglicht. Die neuen Funktionen TV Plus und Universal Guide sind dagegen laut Hersteller derzeit in Österreich nicht verfügbar.

Im Rahmen des langfristigen Nachhaltigkeitsprogramms von Samsung enthält der M7 43-Zoll eine solarbetriebene All-in-One-Fernbedienung aus recyceltem Kunststoff, die sich über Tageslicht in Innenräumen, Glühbirnen oder einen USB-C-Anschluss auflädt. Außerdem wurden die Fernbedienungen anderer Modelle gezielt aus recyceltem Kunststoff hergestellt, um CO2-Emissionen zu senken und die Nachhaltigkeit zu fördern.

Connectivity

Wenn es um Konnektivität geht, setzt das Smart Monitor-Line-Up von Samsung auf dieselben Funktionen wie die Vorgängergeneration und bietet zahlreiche Verbindungsoptionen für PCs und Smartphones. Dank Tap View, Mirroring und Apple AirPlay 2 können Benutzerinnen und Benutzer ihre persönlichen mobilen Geräte im Handumdrehen mit dem Monitor verbinden. Darüber hinaus liefert Samsung DeX ein 100 %-iges Desktop-Erlebnis, wenn man den Monitor mit einem Mobilgerät verbindet. Das Display unterstützt Microsoft 365-Anwendungen – Benutzerinnen und Benutzer können Dokumente also ansehen, bearbeiten und ganz bequem in der Cloud speichern, dank integriertem WLAN selbst ohne PC-Verbindung. Die große Auswahl an Ports, darunter ein USB Typ-C-Port (beim Modell M7) und mehrere USB-Ports, sowie Bluetooth 4.2 sorgen für einen aufgeräumten Arbeitsplatz ohne Kabelsalat.

Das Display lässt sich auch in einen kompletten Entertainment-Hub verwandeln, bei dem Benutzerinnen und Benutzer auf OTT-Inhalte zugreifen und ihre Lieblingsfilme und -serien auf Netflix, HBO und YouTube streamen können. Eine Verbindung zu einem PC oder Mobilgerät ist dazu nicht erforderlich.