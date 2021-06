Ab sofort verfügbar

Die JBL Tour Serie – Leistung, Unterhaltung und Style zum Mitnehmen

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 07.06.2021

Der JBL Tour PRO+ kombiniert erstklassigen Sound, eleganten Look und intelligente Funktionen. (© JBL)

Die JBL Over-Ear und True Wireless-Kopfhörer der JBL Tour- Serie sind die perfekten Begleiter für Pendler, Geschäftsreisende oder Nutzer im Businessumfeld und sind ab sofort verfügbar. Der JBL Tour ONE und der JBL Tour PRO+ TWS wurden für maximale Leistung entwickelt und sind mit modernsten Technologien wie adaptivem Noise-Cancelling und starkem JBL Pro Sound ausgestattet.

Neben dem adaptiven Noise-Cancelling bieten beide Modelle eine beeindruckende Akkulaufzeit, adaptives Ambient Aware und die TalkThru-Technologie. Auf dem Sprung? Einfach per Sprachbefehl oder durch Drücken und Halten der Hörmuschel auf die Sprachassistenten von Google und Amazon zurückgreifen und von ultimativem Komfort profitieren.

Der JBL Tour ONE bietet erstklassiges adaptives Noise-Cancelling. Diese Technologie analysiert fortlaufend die Umgebungsgeräusche und passt die Geräuschunterdrückung perfekt an die jeweilige Nutzungssituation an. So werden störende Ablenkungen in Echtzeit eliminiert. Mit SilentNow lässt sich das adaptive Noise- Cancelling jederzeit durch Berühren der entsprechenden Taste aktivieren, selbst wenn keine Bluetooth- Verbindung aktiv ist. So gewährleistet der JBL Tour ONE eine vollständige Abschirmung von Außengeräuschen und sorgt für ein konzentriertes Arbeiten frei von Ablenkungen.

Der JBL Tour ONE verfügt außerdem über den Harman Smart Audio Modus für absolute Audio-Flexibilität. Diese Technologie ermöglicht dem Benutzer, die Bluetooth-Verbindung für „normales Hören“ zu optimieren, die Wiedergabetreue im „Musikmodus“ zu steigern oder im „Videomodus“ Filme mit geringer Latenz zu genießen. Mit dem leistungsstarken Akku mit bis zu 50 Stunden Spielzeit kann der JBL Tour ONE eine ganze Arbeitswoche lang mit einer einzigen Ladung betrieben werden.

Die True Wireless-Kopfhörer JBL Tour PRO+ bieten noch mehr kabellose Freiheit und ein handliches Ladeetui, während die In-Ears im Inneren mit hilfreichen Funktionen überzeugen. Telefonkonferenzen von unterwegs oder ein Podcast auf dem Weg zur Arbeit? Das adaptive Noise-Cancelling kann sowohl alle Umgebungsgeräusche ausblenden als auch wieder zulassen bei Situationen, in denen sich die Nutzer ihrer Umgebung bewusst sein müssen. Sobald die Lade- und Transportbox geöffnet wird, koppelt die Fast Pair-Technologie die Kopfhörer automatisch mit dem (Android-)Gerät seines Nutzers. Darüber hinaus bietet Dual Connect+ Sync die Möglichkeit, Musik nahtlos zu genießen oder mit einem beziehungsweise mit beiden Eardbuds zu telefonieren.

Der JBL Tour Pro+ erreicht eine Spielzeit von bis zu 30 Stunden und ist für kabelloses Qi-Laden ausgestattet. Mit Beamforming-Array-Technologe und je drei Mikrofonen garantiert dieser True Wireless-Ohrhörer kristallklare Sprachqualität und eignet sich hervorragend für Streaming und Entertainment ebenso wie für einen Arbeitstag voller Calls und Aktivitäten.

Der JBL Tour ONE und der JBL Tour PRO+ sind ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 299 bzw. 199 Euro erhältlich. Beide Kopfhörer werden in Schwarz angeboten.