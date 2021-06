Leichtgewicht mit festem Sitz und kraftvollem Sound

Panasonic: neuer True Wireless Ohrhörer RZ-B100W

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 07.06.2021

Der B100W ist der bislang günstigste True Wireless In-Ear und dennoch äußerst vielseitig.

Pünktlich zum Sommer bringt Panasonic mit dem RZ-B100W einen weiteren komplett kabellosen Ohrhörer an den Start. Zum attraktiven Preis bietet der True Wireless In-Ear einen gesuchten Mix für jeden Tag. Zum starkem Panasonic Klang mit einer Extraportion Bass kommt u.a. eine lange Laufzeit und ein komfortables „One fits all“ Design. Dank bequemer Touch- und Sprachbedienung bewegen sich Nutzer dabei mühelos zwischen Musiksteuerung, Telefonie und ihrem smarten Assistenten. Im kompakten Ladecase sind die minimalistischen In-Ears unterwegs sicher verstaut und tanken neue Energie.

Ob Joggen, unterwegs in der Stadt oder Relaxen auf der eigenen Couch – der Panasonic B100W ist einer für alles. Sobald die Earbuds aus dem Ladecase entnommen werden, startet automatisch das Bluetooth Pairing. Jeder In-Ear baut dabei seine eigene Verbindung zum Smartgerät auf. Dadurch ist die Klangwiedergabe auf beiden Ohren absolut synchron. Das ist nicht nur beim Telefonieren vorteilhaft, sondern auch mit einem Hörbuch im Ohr. Dual Connect gibt Usern außerdem die Freiheit, die Panasonic Ohrhörer auch einzeln zu verwenden. So kann ein Earbud laden, während auf dem anderen z.B. die Sportübertragung im Livestream weiterläuft. Der B100W mit XBS Extra Bass System bringt hierfür den nötigen starken Sound mit.

Mit seiner ergonomischen Form sitzt der B100W auf Anhieb sicher und angenehm im Ohr. Ohne Passstück und mit nur fünf Gramm Gewicht drückt hier nichts auf den Gehörgang – auch bei der Bedienung nicht. Berührungssensoren an beiden In-Ears ermöglichen eine schnelle und einfache Touchsteuerung. Mit den neuen Panasonic True Wireless Kopfhörern können zudem die jeweiligen Sprachassistenten des Zuspielers angesteuert werden. Während das Smartphone in der Tasche bleibt, lassen sich so per Sprachbefehl Anrufe tätigen, Wetterinfos abrufen und vieles mehr.

Frisch aufgeladen reicht allein die Akkupower der Earbuds für vier Stunden kabellosen Musikspaß. Im kompakten Ladecase für die Hosentasche steckt zudem die Energie für weitere zwölf Stunden. Unterwegs kann auch Regen oder Staub den RZ-B100W nicht aufhalten. Panasonics bislang günstigster True Wireless In-Ear ist wasser- und staubgeschützt gemäß IPX4 Standard und ab Juni für 79,99 Euro (UVP) in einer weißen und einer schwarzen Ausführung verfügbar.