Red Zac zur Fußball-EM

„Ein wichtiger Pusher im Retail“

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 10.06.2021

Red Zac Vorstand Brendan Lenane ist laut eigenen Angaben „sehr positiv gestimmt“ und freut sich auf „den saisonalen Push“ durch die Fußball-EM.

Als wichtigen „Pusher“ im Retail, erachtet Red Zac Vorstand Brendan Lenane die bevorstehende Fußball-EM. Dementsprechend werden gezielte Aktivitäten gesetzt und wird es auch „attraktive und breite Produktaktionen“ geben.

Red Zac hat hohe Erwartungen an die bevorstehende Fußball-EM. „Fußball per se und vor allem Events rund um einer der größte Sportveranstaltungsmarken der Welt – der UEFA – sind im Retail immer ein wichtiger Pusher“, sagt Vorstand Brendan Lenane. Allerdings müsse man die Auswirkungen der Pandemie im Sinne von Änderung des Kundenverhaltens aufgrund von Lockerungen und weiteren Öffnungsschritten abwarten. „Mit einem kurzfristigen Verlust der Investitionsfreudigkeit zugunsten von Urlaub & Co. sowie nachholenden Besuchen im Stammbeisl muss realistischerweise gerechnet werden“, so Lenane, der sich aber optimistisch gibt und schon jetzt auf den „saisonalen Push“ durch die Fußball-EM freut.

Sind spezielle Produktaktionen, gezielte Aktivitäten, Marketingmaßnahmen oder Werbekampagnen geplant? „Ja, ja, ja und ja“, sagt der Red Zac Vorstand. „Wie gewohnt wird Red Zac wieder attraktive und breite Produktaktionen anbieten und auf gezielte Aktivitäten setzen.“ Die X-Medialen Werbeaktivitäten rund um die EM werden seit Wochen vorbereitet. Und: Es wird auch ein Special geben! … Genaueres wird zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht verraten.