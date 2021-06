Jubiläum ist St. Johann im Pongau

Expert Mühlthaler feiert 20 Jahre und neuen Standort

Dominik Schebach | 10.06.2021

Markus Mühlthaler (r.) mit seinen Mitarbeitern aus Handel und Installation vor dem neuen Geschäft.

Gleich zwei gute Gründe zum Feiern gab es bei Expert Mühlthaler in St. Johann: 20 Jahre Erfahrung in der Elektrotechnik und im Elektrohandel sowie die Übersiedlung an einen neuen Standort innerhalb von St. Johann.

„In den 20 Jahren seit meiner Firmengründung hat sich viel getan und auch meine Firmenräumlichkeiten sind zu klein geworden, um den individuellen Service, den unsere Kunden gewohnt sind, auch in der Zukunft optimal erfüllen zu können“, so Markus Mühlthaler. Im Untermarkt von St. Johann im Pongau finden die Kunden nun auf der feinen kleinen Geschäftsfläche des regionalen Expert-Nahversorgers die neueste Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte und Kaffeemaschinen.

Expert Mühlthaler ist darüber hinaus regionaler Ansprechpartner für die Elektroinstallation, gehobene BUS-Installationen, Photovoltaikanlagen und erneuerbare Energien sowie Infrarot-Heizsysteme der Firma ERS. Aber nicht nur Großprojekte, sondern auch Reparaturen von Elektrogeräten aller Art zählen zum Leistungsspektrum des Unternehmens.

„Regionalität und individueller Service sind für uns das A und O. Für uns zählt Nähe, Vertrauen, Sicherheit, Qualität, Kompetenz und eine positive Kundenbeziehung statt Anonymität! Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hören sich die Wünsche unserer Kunden ganz genau an“, erklärt der Salzburger. „Bei uns bekommen Kunden – egal ob im Fachhandel oder der Installation – nicht irgendein Produkt, sondern genau das Produkt, das sie auch wirklich brauchen. Denn gute Beratung beginnt immer mit dem Zuhören.“

„Mit seiner hohen Kundenorientierung verkörpert Expert Mühlthaler ganz genau das Expert-Konzept des sympathischen Problemlösers. Gerade in den letzten Monaten haben wir alle gesehen, wie wichtig die Rolle der regionalen Nahversorger ist, die mit Herz und ganz viel persönlichem Einsatz auch in herausfordernden Zeiten immer für ihre Kunden da sind. Wir gratulieren Markus Mühlthaler und seinem Team ganz herzlich zum neuen Standort und sind stolz, sie in der Expert-Familie zu haben“, so

