Drei Mal Platz 1 für Kundenservice

Siemens Hausgeräte: Dreifachsieg im ÖGVS Branchenmonitor 2021

Dominik Schebach | 10.06.2021

Gleich in drei Kategorien des Branchenmonitors von der Österreichischen Gesellschaft für Verbrauchsstudien konnte Siemens beim Kundenservice den ersten Platz erlangen.

Im nun veröffentlichten Branchenmonitor 2021 der österreichischen Gesellschaft für Verbrauchsstudien (ÖGVS) hat Siemens wieder zugeschlagen. Nach dem Doppelsieg im Vorjahr in den Kategorien „Waschmaschinen-“ und „Kühlschrank-Hersteller“ im Vorjahr, verdeutlicht die Marke in diesem Jahr erneut den hohen Stellenwert von exzellentem Kundenservice und erzielt in gleich drei Kategorien den 1. Platz: „Waschmaschinen-“, „Kühlschränke-“ und „Kaffeevollautomaten-Hersteller“.

Der Branchenmonitor der Österreichischen Gesellschaft für Verbrauchsstudien ist das größte österreichweite Ranking in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Kundenservice sowie Preis-Leistungsverhältnis. Denn die ÖGVS hat es sich als unabhängiges Forschungsinstitut zur Aufgabe gemacht, mit empirisch fundierten und objektiven Branchenstudien, Verbrauchern Orientierung zu geben, um so die Auswahl von Produkten und Services zu erleichtern. Für den Branchenmonitor 2021 wurde gemeinsam mit „News“ eine Umfrage mit mehr als 320.000 Kundenmeinungen zu insgesamt 1.877 Unternehmen aus 175 Branchen durchgeführt.

Punkten beim Kundenservice

Abgefragt wurden der Scores: der Kundenzufriedenheits-Score, Kundenservice-Score sowie ein Preis-Leistungs-Score. Mit kompetenter Kundenbetreuung, zuverlässiger Beratung und Service konnte Siemens im Kundenservice-Score punkten. Die Auszeichnung mit dem „Branchen-Champion“-Siegel des ÖGVS in gleich drei Kategorien bestätigt: Siemens steht im Kundenservice der Kategorien Waschmaschinen, Kühlschränke und Kaffeevollautomaten ganz oben bei den Österreichern.

„Seit mehr als 165 Jahren steht der Name Siemens für Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität sowie aufregende Möglichkeiten, die wir unseren Kundinnen und Kunden über die gesamte Nutzungsdauer unserer Premium-Produkte bieten. Dabei ist unser Werkskundendienst ein wichtiger Faktor, um das positive Kundenerlebnis rund um die Marke zu unterstützen. Wir freuen uns daher sehr über diese externe Auszeichnung und möchten allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen herzlich dazu gratulieren“, so Erich Scheithauer, Geschäftsleiter Siemens Hausgeräte Österreich, und ergänzt: „Auch in diesem Jahr sehen wir diese Auszeichnungen nicht nur als großes Lob unserer Konsumentinnen und Konsumenten, sondern auch als Auftrag, die an uns gesetzten Erwartungen weiterhin zu Ihrer vollsten Zufriedenheit zu erfüllen.“