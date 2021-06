Wesentlich höhere Datenraten und bessere Konnektivitätsqualität

BellEquip: 5G NR Router und Edge-Computing Gateway

Telekom Multimedia E-Technik | 0 | | Wolfgang Schalko | 11.06.2021

Mit dem 5G Router ICR-4453 von Advantech hat BellEquip eine praktische Lösung für zukünftige Anforderungen parat.

Der aktuelle Fokus beim Thema Datenkommunikation liegt vor allem auf dem Mobilfunkstandard 5G. Alle sprechen über wesentlich höhere Bandbreiten für Internet User, über selbstfahrende Autos, die mit 5G-Technologie quasi an Kreuzungen „um die Ecke schauen“ können oder Fertigungsprozesse in der Industrie, wo autonome Roboter vernetzt werden. Es geht vor allem um Anwendungen im Bereich des Internet of Things. 5G Hochleistungs-Router und -Antennen bieten dafür die zuverlässige Basis.

Der ICR-4453 von Advantech ist ein leistungsstarker 5G NR (New Radio) Router und Edge-Computing Gateway, der über 5x Gigabit Ethernet RJ45 Anschlüsse verfügt, von denen vier optional PoE PSE fähig sein können. Mithilfe seiner geringen Latenz und der hervorragenden Verbindungsqualität (SLA) eignet er sich für eMBB (Enhanced Mobile Broadband) Anwendungen, mobilen Internet Zugriff, industrielle Anwendungen und Sicherheitssysteme. Router-Experte Günther Lugauer aus dem Hause BellEquip, dem niederösterreichischen Systemanbieter infrastruktureller Lösungen für den effizienten und sicheren Betrieb elektronischer Anwendungen, ist begeistert: „5G Router verfügen im Vergleich zu 4G Routern über weitaus höhere Frequenzraten und können Übertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s und Latenzzeiten von wenigen Millisekunden erreichen. Sie bieten also wesentlich höhere Datenraten mit hoher Konnektivitätsqualität.“

Hohe Usability und Edge-Computing

Der 5G Router bietet ein sicheres Web-Interface, das es dem Benutzer ermöglicht, die Konfiguration und Verwaltung des Routers aus der Distanz durchzuführen. Er unterstützt mehrere Arten der Software Anpassung und überzeugt daher auch als Edge-Computing Gateway. Die Benutzer können Linux Skripte und neue Funktionen über die zusätzlichen Router Apps hinzufügen.

Zu den Keyfeatures des ICR-4453 zählen:

5G NR (New Radio) Mobilfunk Konnektivität (Sub-6 GHz)

LTE Advanced Pro (LTE-AP) mit bis zu 1 Gpbs Download Rate

Optionales Dual-Band Wi-Fi (802.11AC)

5x Gigabit Ethernet-Anschlüsse

4 optionale Gigabit Ethernet PoE Anschlüsse

Cortex A72 Quad Core Prozessor mit 4 GB eMMC Speicher und 1024 MB RAM

Node-RED, Python und Docker

Transparent-Modus (Bridge Modus/IP-Passthrough) via Router-App-Erweiterung

Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 75°C

Backup Echtzeituhr