Sony und Panasonic-TV mit E-Scooter im Bundle

TFK-Aktion: Schneller ans Ziel

Multimedia | 0 | | Dominik Schebach | 14.06.2021

Schneller ans Ziel bringt TFK seine Partner mit Sony und Panasonic.

Der Einstand der österreichischen Nationalmannschaft zur EM hat geklappt. Nun zeigt TFK mit einer ungewöhnlichen Aktion mit Zug zum Tor auf. Beim Kauf eines ausgewählten OLED TV-Modells von Sony oder Panasonic erhalten die Partner des Distributors im Aktionszeitraum kostenlos einen E-Scooter von Xiaomi dazu.

In der Aktion von TFK sind derzeit neun OLED-Modelle von Panasonic und Sony mit Bildschirmgrößen von 55 bis 83 Zoll enthalten. Diese werden im Aktionszeitraum mit einem E-Scooter von Xiaomi im Wert von 379 Euro gebündelt. Die Aktion läuft so lange der Vorrat reicht, maximal allerdings bis zum Ende der EM am 9. Juli 2021.

„So etwas hat es bisher noch nicht gegeben. Mit den E-Scootern bringen wir die Leute nach Hause, damit sie auch rechtzeitig zum Beginn des Matches vor dem Fernseher sind“, merkt TFK-Produktmanager Ernst Hofer mit einem Augenzwinkern an. Ob die Partner den Roller an ihre Kunden weitergeben, oder sie diesen doch selber nutzen, um rechtzeitig zum Anpfiff nach Hause zu kommen, das kann Hofer allerdings nicht sagen. Das Interesse ist jedenfalls groß, wie der TFK-PM anmerkt: „Seit dem Start am Freitag haben wir ein hervorragendes Echo aus dem Handel.“