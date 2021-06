Thema „Kühlen” im Fokus

Baytronic: Pfiffiges für drinnen und draußen

Kleingeräte | 0 | | Wolfgang Schalko | 16.06.2021

Mit der Nabo EMOTION-Serie hat Baytronic besonders vielseitige Multifunktions-Lautsprecher im Programm.

Baytronic hat mit den Produkten der Marke Nabo in der Vergangenheit schon öfter den Spagat zwischen praktischen Features und coolem Design geschafft. Hier knüpft man heuer nahtlos an – etwa mit der EMOTION-Serie, die Lautsprecher, Beleuchtung und Kühler in einem Gerät vereint.

Mit der Nabo EMOTION-Serie hat Baytronic eine Geräteserie für jede Mende Outdoor Fun parat: Diese Multifunktions-Design-Lautsprecher sind zugleich LED-Stimmungslicht mit umschaltbaren Farben und lassen sich mittels Eiswürfel als Flaschenkühler verwenden – oder einfach als Design-Blumentopf. Verfügbar sind die drei Varianten EMOTION ONE, TWO und THREE, die allesamt mit Echtleder-Tragegriff, edlem Aluminiumrahmen sowie praktischer Fernbedienung ausgestattet sind und bei 5, 8 bzw. 10 Watt Leistung jeweils bis zu 6 Stunden Betriebsdauer bieten.

Für alle, die im Auto oder Wohnmobil unterwegs sind, gibt es mit dem Nabo KM 200 die passende Lösung. Die praktische Kühl- und Gefrierbox bietet 20 Liter Nutzinhalt samt zuschaltbarem Gefrierfach und ist mit einem Inverter Kompressor sowie einem 12 V Anschluss ausgestattet. Für coole Drinks sorgt die neue automatische Eismaschine Nabo EM 1250. Damit gibt’s jederzeit auf Knopfdruck frische Eiswürfel oder auch Kaltwasser. Das Gerät kann mit dem 3 Liter Wassertank oder per Wasseranschluss betrieben werden und wird mit Tropfwanne und Anschluss-Set ausgeliefert.

Last but not least ist auch der Premium-Partycooler PC 1061 (Nettoinhalt 50 Liter) heuer wieder am Start.