Seriensieg der Verbundgruppe in Deutschland

Handelsblatt bestätigt: Beste Kundenberatung bei EP:Fachhändlern

Hintergrund | 1 | | Wolfgang Schalko | 16.06.2021

Wie EP:Marzini stellen sich über 300 EP:Fachhändler deutschlandweit neuen Herausforderungen und bieten beste Beratung und besten Service.

Zum dritten Mal in Folge konnten sich die EP:Fachhändler beim Handelsblatt-Ranking „Beste Kundenberatung“ durchsetzen. In der Kategorie „Elektro-Fachmärkte“ belegen sie den ersten Platz vor sechs Wettbewerbern. „Gerade jetzt ist diese erneute Auszeichnung durch eine der wichtigsten Wirtschaftszeitungen eine großartige Bestätigung für den Einsatz unserer Mitglieder. Sie zeigt, dass die Beratungsqualität der EP:Markenhändler absolut krisenfest ist“, freut sich ElectronicPartner Vorstand Friedrich Sobol.

Im Auftrag des Handelsblatts hat das Forschungsinstitut ServiceValue 12.906 Verbraucher online zu 763 Unternehmen aus 40 Branchen befragt. Dabei wurde die Qualität der Beratung anhand von zehn Kriterien bewertet – beispielsweise, wie sozialkompetent der jeweilige Berater war. Im Bereich Elektronik überzeugte die Serviceleistung der EP:Fachhändler am meisten. Dieses Ergebnis spiegelt sich auch in der stabilen Umsatzentwicklung während der ersten fünf Monate des Jahres 2021 wider.

„Beste Beratung steht und fällt vor allem mit zwei Voraussetzungen: gut ausgebildetes Personal und einem engagierten Chef, der genau an dieser Stelle investiert. Beides ist gelebte Praxis bei der Marke EP: und wird massiv von uns unterstützt“, erklärt Friedrich Sobol. Damit spielt er unter anderem auf den EP:Campus an. Die digitale Schulungs- und Lernplattform wurde von ElectronicPartner speziell für die Bedürfnisse der Fachhändler entwickelt und bietet ihnen und ihren Teams umfangreiches Material zur persönlichen Weiterbildung, auch zum Thema Kundenberatung. Der Campus ist eine wichtige Säule der EP:Qualitätsoffensive, die durch ihre verschiedenen Komponenten seit Jahren den Erfolg der Fachhändler entscheidend fördert. Die Positionierung als Local Hero hat sich während der COVID-19-Krise besonders ausgezahlt: Der Kunde wusste schon zu Beginn der Pandemie, wer auch in einer solchen Ausnahmesituation sein zuverlässiger Ansprechpartner vor Ort ist und hat dieses Angebot weiter genutzt.

„An dieser Stelle spreche ich einen großen Dank und meinen Respekt gegenüber unseren Mitgliedern aus, die sich auch in besonders herausfordernden Zeiten trauen, innovative Wege zu gehen“, so der ElectronicPartner Vorstand. Den EP:Fachhändlern sei es gelungen, neue Schwerpunkte in der Kundenkommunikation zu setzen und sie hätten alles dafür getan, um weiter beste Beratung anbieten zu können – sei es auf Abstand, per Telefon, E-Mail, WhatsApp-Chat oder Video-Calls. „Die Investition in digitale Vertriebs- und Kommunikationskanäle ist absolut lohnend und sorgt für eine nachhaltige und krisenfeste Kundenbindung“, ist Sobol überzeugt und fasst zusammen: „Gemeinsam mit unseren Mitgliedern ist es uns im zurückliegenden Jahr gelungen, den EP:Fachhandel auf eine ganz neue Ebene zu heben: ihn schnell und effektiv der neuen Situation anzupassen und für anspruchsvolle Kunden zu positionieren. Das unterstreicht die aktuelle Handelsblatt-Auszeichnung zusätzlich.“