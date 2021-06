Siegfried Ronacher übernahm Elektro Wieser

Ronacher Elektrotechnik: Vom Lehrling zum Chef

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 17.06.2021

Siegfried Ronacher hat das Elektrogeschäft übernommen, in dem er als Lehrling begann. Nun führt er es gemeinsam mit seiner Frau Julia. (Foto: Ronacher Elektrotechnik)

Siegfried Ronacher startete 2003 als Lehrling bei der Firma Wieser in Mittersill. Nun wurde er auf Grund der Pensionierung der beiden Eigentümer selbst zum Chef und geht als „Ronacher Elektrotechnik“ (und Red Zac-Mitglied) seinen eigenen Weg.

„Die Entwicklung vom Lehrling zum Chef war für mich ungemein spannend. Schritt für Schritt mehr Verantwortung übernehmen und ständiges Dazulernen waren wichtige Faktoren, dass es sich so ergeben hat“ erklärt Eigentümer Siegfried Ronacher. „Nach 39 Berufsjahren entschieden sich Anni und Artur Wieder, ihre Firma weiterzugeben und den Ruhestand anzutreten. Wir haben im Vorfeld natürlich lange Gespräche geführt – und letztendlich habe ich mich zu diesem Schritt in die Selbständigkeit entschieden, weil ich meinen Beruf sehr gerne mache und gleichzeitig auch sehe, wie wichtig die regionale Verankerung ist – das Geschäft in Mittersill würde schlichtweg fehlen. Im ersten Schritt habe ich mich deshalb auch gleich entschieden, das Geschäft neu herzurichten und freue mich, mit neuem Firmennamen, renovierten Räumlichkeiten – vor allem aber bewährter Qualität meinen Lebenstraum umsetzen zu können.“

Das Geschäft wurde (nach einem Ladenbaukonzept von Storebest) umgebaut und das Feedback der Kunden ist äußerst positiv: „Ich merke, wie froh alle sind, dass es hier ‚weitergeht‘ – denn wir haben alles, von Kleinigkeiten wie Feinsicherungen und Leuchtmittel bis hin zu Großgeräten. Beratung und persönliches Service stehen dabei im Zentrum meiner Arbeit.“ Außerdem werde es auch immer mehr geschätzt, dass man nicht alles einfach wegwirft – bei Ronacher Elektrotechnik setzt man ganz klar auf Reparatur. Das Unternehmen ist auch Partnerbetrieb beim Reparaturbonus Salzburg. „Wenn Kunden bei uns Geräte reparieren lassen, können sie die Rechnungen dann beim Reparaturservice einreichen und sich bis zu 100 Euro pro Haushalt und Jahr zurückholen“, meint Ronacher.

Red Zac als „ideale Kooperation“

„Für mich war auch klar, dass Red Zac für mich und mein Unternehmen die ideale Kooperation ist: hier setzt man auf Regionalität, Beratung und Service – bietet gleichzeitig uns Händlern aber eine starke Marke mit entsprechender Werbepräsenz, innovativen Entwicklungen und einem eigenen Online-Shop, der eine optimale Ergänzung darstellt“, erklärt der junge Eigentümer, laut dem Elektro Wieser übrigens schon seit 1999 Teil der Red Zac-Familie ist.

Siegfried Ronacher führt seine Firma gemeinsam mit seiner Frau Julia. Eine Teilzeitangestellte und zwei Elektrikergesellen ergänzen das Team. Künftig soll auch noch ein Lehrling aufgenommen werden. „Ich finde es extrem wichtig, jungen Menschen eine Möglichkeit zu geben, gerade auch in der Region einen guten Ausbildungsplatz zu bekommen. Dass mit Mut, Fleiß und Engagement vieles möglich ist, von diesem Erfolgsrezept gebe ich gerne auch etwas weiter“, meint Ronacher. „Ich bin auch der Familie Wieser dankbar für die Chance, die sie mir eröffnet haben und die ich mit beiden Händen gepackt habe.“