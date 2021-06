100% Rec.709 Abdeckung und Filmmaker Mode sorgen für Kino-Feeling

BenQ W1800i: Neuer 4K Heimkino Beamer mit Android TV

Multimedia Downloads | 0 | | Wolfgang Schalko | 21.06.2021 |

BenQ W1800i – der 4K Heimkinobeamer sorgt für beeindruckende Kinoerlebnisse im heimischen Wohnzimmer.

BenQ präsentiert den BenQ CinePrime Beamer W1800i. Das smarte Heimkino-Einstiegsmodell liefert mit der BenQ CinematicColor-Technologie realitätsgetreue Farben und verfügt über eine echte 4K-UHD-Auflösung (3840 x 2160) mit 8,3 Millionen Pixeln sowie für die Projektion optimiertes HDR10/HLG. Beim Schauen von Blockbustern können Filmfans dank der 100%igen Abdeckung des Farbstandards Rec. 709 natürliche Farben und beeindruckende Bilder auf bis zu 200 Zoll erleben.

Ein 100 Zoll großes Bild erreicht der BenQ W1800i bereits bei einer Projektionsdistanz von 2,5 Metern, wodurch dem 4K Kinoabend mit Freunden oder dem Serienmarathon mit der Familie nichts im Wege steht. Mit seiner Smartfunktionalität bietet der WLAN Beamer W1800i per Google-zertifiziertem Android TV sofortigen Zugriff auf die große Auswahl der Inhalte, die bei Google Play zu finden sind. Nutzer können einfach und bequem per kabelloser Multiplattform-Projektion auf das Smartphone, Tablet oder den Laptop als Eingabequelle zugreifen.

CinematicColor für realistische Farbdarstellung

Die BenQ CinematicColor-Technologie sowie die 2.000 ANSI Lumen sorgen für tiefe Schwarzwerte und kräftige Farben. Damit ist der W1800i sowohl für den Einsatz im abgedunkelten Wohnzimmer als auch für Heimkinoräume bestens geeignet.

Dank Sprachsteuerung ist der Smart Beamer leicht zu bedienen und liefert echte 4K-HDR-Bilder mit akkuraten Farben für das Streaming von Filmen und Fernsehsendungen. Ein individueller Werkskalibrierungsbericht garantiert höchste Farbgenauigkeit vom ersten Tag an. Zuschauer dürfen sich zudem über die Unterstützung von HDR10 und HLG mit dem BenQ-exklusiven Projektor-optimierten HDR freuen. Dieses Feature sorgt für eine höhere Helligkeit, einen größeren Kontrastumfang und eine Bildoptimierung, die jedes Detail in 4K-Videoinhalten hervorhebt. Der eingebaute 5-Watt-Lautsprecher ist für die Nutzung in den eigenen vier Wänden bestens geeignet und unterstreicht das Kinofeeling während der Projektion mit satten Bässen und klarer Tonwiedergabe zusätzlich.

Filmmaker Mode bewahrt die Vision des Regisseurs

Das neue Modell der BenQ Cine Prime-Serie bietet dem Zuschauer zudem den Filmmaker Mode, welcher dem Wunsch der Regisseure nachkommt, die Wiedergabe ihrer Produktionen so exakt darzustellen, wie sie es für die große Leinwand vorgesehen haben. Der Filmmaker Mode bewahrt die Bewegungsabläufe, Kinofarben, Helligkeit sowie den Dynamikbereich.

Unterschiedlichste Inhalte per Knopfdruck verfügbar

Der Heimkino Beamer BenQ W1800i mit Google-zertifiziertem Android TV verwandelt das Wohnzimmer in ein modernes Heimkino mit Entertainment-Angebot inklusive. Seine Android TV-Funktionalität erlaubt dem Nutzer den sofortigen drahtlosen Zugriff auf die große Auswahl an Inhalten im Google Play Store, ob begehrte TV-Serien, Filme, Sport und Spiele. Der Smart Beamer bietet zudem sofortige WLAN-Konnektivität zu Amazon Prime Video und Disney+, etc. Dank plattformübergreifendem Casting können Nutzer Videoinhalte drahtlos von einem beliebigen Gerät direkt auf den UHD Beamer streamen und im Großformat präsentieren.

Der W1800i punktet optisch mit seinem schlanken, modernen Gehäusedesign. Intuitive Funktionen, wie der 1,3-fache Zoom, die 2D-Keystone-Korrektur und die Option zur Bilddrehung, erleichtern die Installation enorm. Nutzer des UHD Beamers genießen maximale Flexibilität in puncto Aufstellort, indem sie schnell und einfach die Bildposition ändern, das Bild drehen und mit der 2D-Keystone-Korrektur Trapezeffekte eliminieren können. Mit der Upgrade-Option des W1800i wird der Umstieg von älteren Full HD BenQ Projektoren erleichtert, weil bereits installierte Deckenhalterungen problemlos weiter genutzt werden können.

Der BenQ W1800i ist ab Juli zum unverbindlichen Verkaufspreis von 1.199 Euro im Handel erhältlich.