Christian Blumberger über Hisense

„Eine klare A-Marke”

Multimedia | 1 | | Wolfgang Schalko | 21.06.2021

Christian Blumberger will mit Hisense unter die Top 3 am österreichischen Markt.

Für Christian Blumberger steht außer Frage: Hisense pocht zurecht darauf, in der Liga der ganz Großen mitzuspielen. Im Gespräch mit elektro.at erläutert der Branchenprofi, der mit seiner Handelsagentur für den Österreich-Vertrieb von Hisense UE-Produkten (allen voran TV) verantwortlich ist, was für die Marke spricht.

Was spricht für Hisense?

Christian Blumberger: Hisense ist einer der größten TV-Entwickler und -Hersteller weltweit. Das Unternehmen kann TV-Geräte vom Panel her fertigen und beherrscht alle Technologien, die am Markt verfügbar sind – also Laser TV, LED, MicroLED und OLED. Darauf basierend wird ein Sortiment von 32 bis 120 Zoll Diagonale angeboten. Somit spielen wir da ganz vorne mit. Alle Geräte haben drei Jahre Garantie (Anm.: nach Registrierung) und zeichnen sich durch hochwertige Qualität aus, wobei auffällig ist, dass schon die Einstiegsserien über enorm schnelle Prozessoren verfügen. Dazu kommt die sehr einfach gehaltene und intuitiv bedienbare VIDAA U Benutzeroberfläche, die u.a. alle gängigen Streaming-Apps sowie den nahtlosen Fernsehempfang über alle Signalquellen hinweg ermöglicht. Und natürlich das Preis-/Leistungs-Verhältnis, da sind wir momentan führend – 10-15% günstiger als die dominierenden Mitbewerber, bei zumindest gleichwertiger Technik.

Wie entwickelt sich die Marke in Österreich und welches Potenzial steckt noch in ihr?

Wir konnten im Vorjahr unsere Marktanteile verdoppeln und lagen zu Jahresende bei Stück schon auf Platz 3. Vor zwei Jahren erfolgte der Einstieg als „A-Marke und den B-Marken”, mittlerweile sehe ich Hisense als klare A-Marke. In den nächsten zwei, drei Jahren wollen wir stück- und wertmäßig eine Top 3 Position erreichen und festigen.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit aus Sicht des Händlers?

Wir arbeiten – neben Media Markt – über die Zentralen von ElectronicPartner und Red Zac sowie mit dem Großhändler Sonepar. Über diese Partner werden Werbung, Logistik, etc. abgewickelt, wir betreuen aber selbst die Händler – im Westen Christian Achreiner (T, V, S), im Norden Gerald Schober (OÖ, NÖ, W, B) und für den Süden sowie die Zentralen bin ich zuständig. Über die Koop-Zentralen können interessierte Händler auch eine Zusammenarbeit mit Hisense starten.