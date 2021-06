Ab sofort

A1 Xplore TV auf Amazon Fire TV verfügbar

Telekom Multimedia | 0 | | Dominik Schebach | 23.06.2021

A1 baut sein TV-Angebot weiter aus. Schon jetzt steht A1 Xplore TV via der eigenen Xplore TV Box zu Hause am TV, via App am Smartphone und Tablet, im Web und über Chromcast zur Verfügung. Ab sofort gibt es A1 Xplore TV auch als App für Amazon Fire TV. Damit haben KundInnen, unabhängig davon, ob sie ein Festnetz-Internet Angebot oder einen Cube von A1 nutzen eine weitere Möglichkeit, A1 Xplore TV auf ihren Fernseher zu holen.

Die A1 Xplore TV App ist auf allen Fire TV-Geräten außer der ersten Generation des Fire TV Stick und Fire TV verfügbar. Darüber hinaus bietet A1 ab dem 28. Juni den Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung um 65 Euro online unter www.A1.net und in allen A1 Shops an. Bestehende A1 Xplore TV Kunden können ebenfalls die App für Fire TV nutzen: nach Eingabe der bestehenden A1 Xplore TV Zugangsdaten haben sie ebenfalls Zugriff auf die Inhalte – ohne Zusatzkosten laut A1.

A1 Xplore TV Streaming gibt es in 2 Tarifen: Xplore TV Streaming S um 7,90 Euro/ Monat beinhaltet 60 Sender und kann 10 Stunden TV-Inhalte für 10 Tage speichern. Darüber hinaus können laufende Sendungen von vorne gestartet werden. A1 Xplore TV Streaming M bietet um 11,90 Euro/ Monat 145 Sender und kann 100 Stunden TV-Inhalte 3 Monate lang speichern. Auch ist das Nachholen von TV-Sendungen auf ausgewählten Sendern 7 Tage lang möglich.