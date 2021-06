Marketingmanagerin bzw Marketingmanager in Wien

Elektra Bregenz sucht Verstärkung

23.06.2021 | 1 |

Elektra Bregenz AG, die heimische Tochter des Arçelik-Konzerns, sucht Verstärkung im Marketing. In Österreich konzentriert sich das Unternehmen auf die Marken elektrabregenz, beko und Grundig. Nun schreibt das Unternehmen die Position eines Marketingmanagers bzw einer Marketingmanagerin aus.

Arcelik als einer der führenden Hersteller von Haushaltsgroßgeräten und Komplettanbieter im Bereich technische Konsumgüter definiert sehr hohe Maßstäbe an sich selbst, um die Erwartungshaltung seiner Kunden nicht nur zu erfüllen sondern zu übertreffen.

Die professionelle Kommunikation der Marken, der einzelnen Produkte sowie der dahinterstehenden technologischen Innovationen ist dabei das Grundgerüst für die erfolgreiche Vermarktung der Produkte des global agierenden Konzerns. In Österreich konzentriert die Elektra Bregenz AG ihre Marketingkommunikation auf die Marken elektrabregenz, beko und Grundig.

Um den eigenen Erwartungshaltungen, jener des Konzerns aber insbesondere jener unserer Kunden und Geschäftspartner gerecht zu werden, verstärkt die Elektra Bregenz AG ihre Aktivitäten im Bereich Marketing Communications. Neue, kreative Ideen und Konzepte sowie langfristig ausgerichtete Marketingstrategien sollen dabei helfen, die definierten Konzernziele zu erreichen.

Als Marketingmanagerin bzw. Marketingmanager setzen Sie mit einem kleinen, aber extrem motivierten und professionellen Marketingteam neue Impulse und unterstützen das Vertriebsteam und Produktmarketing bei der erfolgreichen Vermarktung von elektrabregenz, beko und Grundig Produkten.

Wenn Sie Interesse an dieser Position haben, und mit der Elektra Bregenz Familie gemeinsam an den Zielerreichungen arbeiten wollen, schicken Sie bitte Ihre Bewerbung an:nico.muehldorfer@elektrabregenz.com.

Unternehmen Kontakt nico.muehldorfer@elektrabregenz.com Link elektrabregenz.at