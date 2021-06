Bis Mitte 2022

SCS: Größte PV-Anlage auf einem Einkaufszentrum in Europa

Photovoltaik | 0 | | Wolfgang Schalko | 24.06.2021

Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage SCS: Paul Douay (Director of Operations -Unibail-Rodamco-Westfield Österreich & Deutschland), Johanna Mikl-Leitner (Landeshauptfrau Niederösterreich) und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (v.l.n.r.). (© Adrian Almasan | www.adrianalmasan.com)

Die Shopping City Süd setzt neue europäische Maßstäbe in Sachen Klimaschutz: Am Dach von Österreichs größtem Einkaufszentrum entsteht bis Mitte 2022 in drei Ausbaustufen die größte Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Einkaufszentrums in ganz Europa. Anlässlich der Fertigstellung der Ausbaustufe zwei und der Inbetriebnahme der Anlage, kamen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Die Grünen) und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in die SCS um gemeinsam mit dem Eigentümervertreter Paul Douay (Director of Operations, Unibail-Rodamco-Westfield Österreich & Deutschland) die Anlage offiziell in Betrieb zu nehmen.

Im Zuge des Projekts, das ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 2 Millionen Euro umfasst, werden bis Mitte 2022 in drei Ausbaustufen auf den Dächern der Shopping City Süd insgesamt mehr als 8.000 Photovoltaik Panele montiert. Die hochmoderne Anlage wird nach Fertigstellung eine Größe von fast 14.000 Quadratmeter umfassen. Errichtet wird die Anlage von einem österreichischen Vorzeigeunternehmen in Sachen grüner Technologie, dem in Wiener Neustadt ansässigen Unternehmen 10hoch4 Energiesysteme GmbH.

„Es ist unsere Verpflichtung, das Thema Klimaschutz als Top Priorität zu betrachten und mehr denn je unsere Anstrengungen dahingehend zu intensivieren. Wir sind besonders stolz, dass wir mit diesem Projekt nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa eine Vorreiterrolle einnehmen”, sagte Paul Douay, Director of Operations, Unibail-Rodamco-Westfield Österreich & Deutschland.

„Die Klimakrise ist die große Herausforderung unserer Zeit. Damit wir sie bewältigen, müssen wir alle unsere Hebel in Bewegung setzen. Der Energiesektor nimmt hier eine Schlüsselfunktion ein. Darum werden wir unser Energiesystem umbauen und in Österreich bis 2030 nur mehr grünen, umweltfreundlichen Strom aus 100 Prozent Sonne, Wind, Wasser und Biomasse produzieren. Die SCS nimmt hier eine Voreiterrolle unter den Einkaufszentren ein und leistet mit der größten PV Anlage am Dach einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz“, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

„Mit dem Sonnenkraftwerk Niederösterreich sind wir europaweit Vorreiter in Sachen Bürgerbeteiligung und Klimaschutz. Daher freut es mich, dass auch die SCS Vösendorf, als Pionier des nachhaltigen Shoppens, Heimat der größten Photovoltaikanlage auf einem Einkaufszentrum in Europa wird. Wenn Sie künftig vom ‚Interspar‘ ans andere Ende der SCS zum ‚Saturn‘ (sic!) pilgern, tun Sie dreifach Gutes: Sie bleiben fit, kurbeln die Wirtschaft an und shoppen nachhaltig“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Jährliche CO2- Einsparung von über 675 Tonnen durch grünen Sonnenstrom

Die Photovoltaik-Anlage wird im Vollbetrieb eine Nennleistung von rund 2.720 kWp erreichen. Erwartet wird eine jährliche Produktion von insgesamt 3.000.000 kWh an grünem Sonnenstrom. Dies entspricht in etwa dem Jahresverbrauch von fast 900 Vier-Personen-Haushalten. Die SCS wird so mit dem Sonnenkraftwerk am Dach jährlich bis zu 675 Tonnen CO2 einsparen. Die Errichtung der Anlage wird mit Mitteln des Bundes gefördert.