„Ein Preiskracher übertrifft den anderen“

„Sommer Red Friday“ bei MediaMarkt

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 25.06.2021

Am 27. Juni startet MediaMarkt eine Woche lang mit dem „Sommer Red Friday“

Als ob eine Rabattschlacht im November nicht reicht, veranstaltet MediaMarkt sein Verkaufsevent nun wiederholt im Sommer. Am 27. Juni geht es los. „Bis inklusive 3. Juli warten in über 50 Media Märkten in ganz Österreich und im MediaMarkt Onlineshop beim Red Friday die heißesten Technikangebote!“, wirbt der Elektroriese.

MediaMarkt veranstaltet wieder einen „Red Friday“ – im Sommer. „Eine ganze Woche lang – vom 27. Juni bis inkl. 3 Juli 2021 – warten auf MediaMarkt Kunden heiße Deals in allen Warengruppen. Ob das neueste Top-Smartphone für die beste Verbindung im Urlaub oder perfektes Heimkinofeeling mit einem modernen TV-Gerät – beim Red Friday übertrifft ein Preiskracher den anderen. Auch für Küche und Haushalt gibt es zahlreiche Schnäppchen abzustauben – wie etwa trendige Kaffeevollautomaten für Espressogenuss auf Knopfdruck oder hochmoderne Staubsauger für blitzblanke Räume“, so MediaMarkt in einer Aussendung.

Mit dem Red Friday setzt MediaMarkt laut eigenen Angaben „Jahr für Jahr noch eines drauf“. Auch online lasse sich am Red Friday shoppen. „Wer lieber bequem von zuhause seine Wunschprodukte shoppt, lässt sich die sensationellen Red Friday-Angebote dank praktischem Lieferservice einfach nachhause zustellen – oder wählt bei der Onlinebestellung ‚Click & Collect‘ und holt die Bestellung im nächstgelegenen MediaMarkt ab.“