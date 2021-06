Neue Aktion

TFK schnürt kühles Bundle zu Sony TVs

Multimedia | 0 | | Dominik Schebach | 25.06.2021

Spannende Fußballmatches und lauwarme Getränke passen nicht zusammen. Deswegen startet TFK nun seine nächste Fußball-EM-Aktion für seine Fachhandelspartner. Bei der Bestellung eines der neuen Sony LED-Modelle aus den Serien X80/81J oder X90J beim Distributor gibt es im Aktionszeitraum eine Bomann Kühlbox kostenlos dazu. Damit ist selbst bei einem Fußballabend auf der Terrasse für kühle Getränke gesorgt.

Dieses ist der zweite Streich: Mit der neuen Aktion setzt TFK seine Bundle-Strategie im TV-Bereich während der Fußball-EM fort. Dazu bietet TFK seinen Fachhandelspartnern im Aktionszeitraum vom 24. Juni bis zum 9. Juli 2021, bzw so lange der Vorrat reicht, neun LED TV-Modelle von Sony in Kombination mit der Bomann-Kühlbox an. Die Range reicht dabei vom Einstiegsmodell Sony 43“ X80J UHD LED-TV bis zum Spitzenmodell, den Sony 75“ X90J UHD LED TV.

Die Bomann-Kühlbox mit einem UVP von 79 Euro wird mit einem 12 Volt Anschlusskabel für den KFZ-Betrieb sowie einem 230 Volt Anschlusskabel für den Netzbetrieb ausgeliefert. Sie ist für alle handelsübliche Flaschen von 0,75 bis 1,5 Liter geeignet und verfügt über ein Fassungsvermögen von 30 Litern. Die gleichmäßige Kühlung wird durch einen integrierten Ventilator sichergestellt, dabei kühlt die Bomann Kühlbox bis zu 18° Celsius unter Umgebungstemperatur.

„Die vorherige Scooter-Aktion ist bei unseren Fachhandelspartnern extrem gut angekommen. Jetzt sorgen wir für die richtige Stimmung bei der Übertagung selbst“, erklärte TFK-PM Ernst Hofer mit einem Augenzwinkern gegenüber elektro.at. „Mit der jetzigen Aktion wollen wir die Sony-Modelle stärker in den Fokus rücken und zeigen gleichzeitig, dass wir hier die Geräte auch verfügbar haben.“